السنغال والكونغو الديمقراطية.. «السيناريو الغامض» في كأس أفريقيا!



الرباط (د ب أ)



تتجه الأنظار إلى مدينة طنجة، والتي يستضيف ملعبها مباراة السنغال والكونغو الديقمراطية، السبت، ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب.

وافتتح المنتخب السنغالي، بطل نسخة 2021، البطولة بالفوز على بوتسوانا بثلاثية، فيما حقق منتخب الكونغو الديمقراطية الفوز على بنين بهدف في الجولة ذاتها.

وكانت الانطلاقة القوية المنتخبين في البطولة متوقعة، خاصة في ظل الأسماء الكبيرة التي يعتمد عليها كلا الفريقين.

ويقود ساديو ماني كتيبة منتخب السنغال التي تضم كلاً من نيكولاس جاكسون (مهاجم بايرن ميونيخ المعار من تشيلسي) والمخضرم إدريسا جانا جاي (إيفرتون) وإدوارد ميندي (حارس الأهلي السعودي) والمدافع كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) وباب جي (فياريال الإسباني) وغيرهم من النجوم تحت قيادة المدرب باب ثياو.

ويرغب منتخب السنغال في الفوز على الكونغو الديمقراطية، وضمان بطاقة العبور إلى دور الستة عشر مبكراً، بحيث يمكن للفريق الاستعداد بشكل أفضل وأهدأ نسبياً لمواجهة المنافسين المحتملين في دور الستة عشر من البطولة.

كما يضع المنتخب السنغالي في الاعتبار، أن نسخة 2025 في المغرب ستكون خير تحضير للفريق للمشاركة في كأس العالم 2026 بأميركا والمكسيك وكندا، حيث يلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا والنرويج والمتأهل من الملحق العالمي الذي يضم العراق وبوليفيا وسورينام.

ويرغب «أسود التيرانجا» في إكمال البداية الموفقة في البطولة، من خلال الفوز أيضاً على الكونغو الديمقراطية، في مهمة ستكون صعبة أمام فريق كان منافساً قوياً للسنغال في تصفيات كأس العالم.

وتأهل المنتخب السنغالي لكأس العالم بشكل مباشر، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الكونغو الديمقراطية التي فازت بالملحق الأفريقي، لتبلغ الملحق العالمي، حيث ينتظر الفريق الفائز من مواجهة كاليدونيا الجديدة وجامايكا في مارس المقبل، لخوض مباراة نهائي الملحق.

وفي مواجهتهما بالمجموعة، تعادل الفريقين في السنغال 1-1، قبل أن ينتزع المنتخب السنغالي الفوز 3-2 في مباراة مثيرة كان منتخب الكونغو الديمقراطية تقدم فيها بهدفين، قبل أن يقلب رفاق ساديو ماني الطاولة لمصلحتهم في النهاية.

لذلك يدرك الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، أن اللعب بقوة منذ البداية وتسجيل الأهداف لن يكون كافياً لضمان الفوز بالمباراة والنقاط الثلاث.

ويعتمد ديسابر على العديد من العناصر المهمة في الفريق مثل أرون وان بيساكا مدافع وستهام الإنجليزي وزميله شانسيل مبيمبا لاعب ليل الفرنسي، ونواه صديقي نجم سندرلاند الإنجليزي، والهداف المخضرم سيدريك باكامبو لاعب ريال بيتيس الإسباني.

ومع كل تلك الأسماء الهجومية الرائعة على أرض الملعب، ستكون مواجهة السنغال والكونغو الديمقراطية مسرحاً لمختلف السيناريوهات التي لا يمكن التكهن بها.

سبق للفريقين أن ألتقيا مرتين من قبل في كأس أمم أفريقيا، جاءت الأولى في نسخة عام 1968 في إثيوبيا، حيث جمعتهما المجموعة الثانية التي ضمت أيضاً منتخبي غانا والكونغو برازفيل، وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية (كانت تسمى وقتها الكونغو كينشاسا) على السنغال بهدفين.

وجاءت المرة الثانية في نسخة عام 2002 في مالي، وبالتحديد في دور الثمانية، وفاز المنتخب السنغالي بهدفين دون رد، وواصل طريقه في المسابقة حتى النهائية قبل أن يخسر أمام الكاميرون.