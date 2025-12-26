تعرّف على خليفة ليفاندوفسكي في برشلونة



الرباط (د ب أ)

يراقب نادي برشلونة عن كثب مهاجم نادي ليفانتي الإسباني كارل إيتا إيونج، خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وبرز اللاعب الشاب مرشحاً محتملاً لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

ويأتي هذا التحرك مع اقتراب نهاية عقد ليفاندوفسكي، وتلقيه عروضاً مغرية من الدوري السعودي والدوري الأميركي، ورغم مرونة النجم البولندي في مسألة تخفيض راتبه، وقبول دور ثانوي مع برشلونة، تخشى إدارة النادي من تراجع مستواه البدني الذي أثر في استقراره التهديفي هذا الموسم، خاصة وأنه لم يسجل أي هدف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، في وقت تصاعد فيه نفوذ فيران توريس الذي أصبح المهاجم الأكثر ثقة لدى المدرب هانسي فليك بتسجيله 13 هدفاً في مختلف المسابقات.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، فإن برشلونة وضع التعاقد مع مهاجم جديد كأولوية قصوى بغض النظر عن مستقبل ليفاندوفسكي، حيث يراقب النادي إيتا إيونج منذ فترة طويلة، وكان قد استكشف إمكانية ضمه قبل انتقاله الأخير إلى ليفانتي.

ونجح إيونج البالغ من العمر 22 عاماً في إثبات جدارته بتسجيل ستة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم بالإضافة إلى قيادته منتخب الكاميرون للفوز في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا. ورغم وجود اهتمامات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن رغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى «كامب نو» تمنح برشلونة الأفضلية، لا سيما وأن قيمته السوقية الحالية التي تبلغ 15 مليون يورو تجعل منه خياراً اقتصادياً مثالياً، مقارنة بالأسماء الكبرى الأخرى المطروحة في السوق، مع توقعات بارتفاع قيمته في حال استمرار تألقه القاري مع «الأسود غير المروّضة».