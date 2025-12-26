السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرّف على خليفة ليفاندوفسكي في برشلونة

تعرّف على خليفة ليفاندوفسكي في برشلونة
26 ديسمبر 2025 14:38


الرباط (د ب أ)
يراقب نادي برشلونة عن كثب مهاجم نادي ليفانتي الإسباني كارل إيتا إيونج، خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أخبار ذات صلة
«إنهم مقيدون في إنفاق أموالهم».. لوائح جديدة تدخل ملاعب الليجا
سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!

وبرز اللاعب الشاب مرشحاً محتملاً لخلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق الكتالوني الصيف المقبل.
ويأتي هذا التحرك مع اقتراب نهاية عقد ليفاندوفسكي، وتلقيه عروضاً مغرية من الدوري السعودي والدوري الأميركي، ورغم مرونة النجم البولندي في مسألة تخفيض راتبه، وقبول دور ثانوي مع برشلونة، تخشى إدارة النادي من تراجع مستواه البدني الذي أثر في استقراره التهديفي هذا الموسم، خاصة وأنه لم يسجل أي هدف في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، في وقت تصاعد فيه نفوذ فيران توريس الذي أصبح المهاجم الأكثر ثقة لدى المدرب هانسي فليك بتسجيله 13 هدفاً في مختلف المسابقات.
ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، فإن برشلونة وضع التعاقد مع مهاجم جديد كأولوية قصوى بغض النظر عن مستقبل ليفاندوفسكي، حيث يراقب النادي إيتا إيونج منذ فترة طويلة، وكان قد استكشف إمكانية ضمه قبل انتقاله الأخير إلى ليفانتي.
ونجح إيونج البالغ من العمر 22 عاماً في إثبات جدارته بتسجيل ستة أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم بالإضافة إلى قيادته منتخب الكاميرون للفوز في مباراته الأولى بكأس أمم أفريقيا. ورغم وجود اهتمامات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن رغبة اللاعب القوية في الانتقال إلى «كامب نو» تمنح برشلونة الأفضلية، لا سيما وأن قيمته السوقية الحالية التي تبلغ 15 مليون يورو تجعل منه خياراً اقتصادياً مثالياً، مقارنة بالأسماء الكبرى الأخرى المطروحة في السوق، مع توقعات بارتفاع قيمته في حال استمرار تألقه القاري مع «الأسود غير المروّضة».

 

ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
منتخب الكاميرون
ليفانتي
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. مشهد ثقافي مزدهر بالمبادرات والإنجازات المعرفية
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©