مورايس: «السوبر».. تفاصيل وجاهزية ذهنية

معتصم عبدالله (دبي)



أكد البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة، أن مباراة نهائي كأس سوبر إعمار تتطلب جاهزية ذهنية عالية، إلى جانب الالتزام بالجوانب التكتيكية، مشيراً إلى أن مثل هذه المواجهات تحسمها التفاصيل والتحولات داخل الملعب.

وأشاد مورايس باختيار «سنترال بارك دبي كريك هاربر» لاستضافة المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي المقرر السبت أمام شباب الأهلي، واصفاً المكان بالمميز، وقال إن هذه زيارته الأولى للموقع، متمنياً أن تأتي المباراة في روعة المكان وتنظيمه، وأن تعكس الاستعدادات الكبيرة للحدث.

وأوضح مدرب الشارقة أن الفريقين يضمان أفضل العناصر على الساحة، ويتطلعان إلى تقديم مباراة تليق بقيمة النهائي، وتسعد جماهير الكرة، مؤكداً أن الجوانب التكتيكية تلعب دوراً محورياً في مثل هذه المباريات التي تشهد عادة تغيرات وتحولات مستمرة تجعلها أكثر إثارة للجماهير.

وشدد مورايس على أهمية الجانب النفسي، موضحاً أنه يمنح لاعبيه مساحة من الحرية لإظهار قدراتهم، مع الالتزام بالإطار التكتيكي، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من المواهب القادرة على صناعة الفارق.

وتوقف مدرب الشارقة عند الزخم الإعلامي والتسويقي للبطولة، مشيراً إلى أن وصول اسم «إعمار» إلى أكثر من 209 ملايين متابع خلال العامين الماضيين يمثل قيمة كبيرة، ويعكس حجم الاهتمام بالحدث، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية العمل الجماعي لجذب الجماهير إلى الملاعب، وجعل كرة القدم أكثر جاذبية.

وحول المواجهة المرتقبة مع مواطنه باولو سوزا، أوضح مورايس أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مدرباً برتغالياً آخر في نهائي، مشيراً إلى أن الاستعداد لمثل هذه المباريات يتم على عدة مستويات، فنية ونفسية، وصولاً إلى تفاصيل الاحتفال بالفوز.

وبشأن جاهزية لاعبي الشارقة الدوليين العائدين من المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس العرب، أعرب مورايس عن سعادته بمشاركتهم مع «الأبيض»، مؤكداً أن جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية بدنية عالية ومن دون إصابات، وشاركوا في التدريبات والمباراة الماضية بدوري أبطال آسيا.

وعن إمكانية تحوله إلى بطل مع الشارقة في حال التتويج باللقب، أوضح مورايس أن كرة القدم لعبة جماعية، مؤكداً أنه لا يرى نفسه البطل الوحيد، بل يعتبر أن النجاح ثمرة عمل جماعي متكامل.

واختتم مدرب الشارقة حديثه بالتأكيد على رضاه عن فترة الإعداد، مشيراً إلى أنه أمضى قرابة 10 أيام مع الفريق قبل النهائي، مقارنة بفترة أقصر سبقت أول مباراة له أمام الهلال السعودي، معتبراً أن الوقت مر سريعًا لكنه كان كافياً للتحضير.