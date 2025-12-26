إيكيتيكيه يقطف ثمار الاستماع إلى نصائح سلوت



لندن (أ ف ب)



يعتقد الهولندي أرني سلوت أن تألق الفرنسي أوجو إيكيتيكيه الذي سجل 5 أهداف في آخر أربع مباريات لليفربول الإنجليزي، يشير إلى أن المهاجم أخذ بنصيحة مدربه بشأن تحسين لياقته البدنية.

وسجل اللاعب البالغ 23 عاماً في أول ثلاث مباريات له بعد انضمامه من أينتراخت فرانكفورت، لكن هذا التألق طغى عليه وصول السويدي ألكسندر إيزاك إلى «أنفيلد» من نيوكاسل في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار).

ولم يسجل إيكيتيكيه سوى ثلاثة أهداف في المباريات الـ17 التالية، بعدما واجه الوافد الجديد صعوبة في التأقلم مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية.

لكن مع إصابة إيزاك وغيابه لعدة أشهر، ووجود نجم ليفربول محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، يعوّل النادي على المهاجم الفرنسي لقيادة الخط الأمامي.

ويرى سلوت أن جزءاً كبيراً من تطور إيكيتيكيه في الآونة الأخيرة يعود إلى تحسن حالته البدنية، رغم أن المدرب الهولندي أقر بأنه اضطر لإقناع اللاعب بأهمية هذا العمل.

وقال سلوت قبل مباراة السبت في الدوري الممتاز على «أنفيلد» ضد ولفرهامبتون متذيل الترتيب «لقد أظهر الكثير من الجهد للوصول إلى مستوى اللياقة الذي هو عليه الآن. كان الأمر يتطلب أحياناً منا، مني (بالتحديد)، بعض الإقناع بأن كل هذا ضروري ليصبح أقوى، لكنه كان يقوم به دائماً، ليس دائماً مع ابتسامة، لكنه عمل بجد ليصبح أكثر جاهزية داخل وخارج الملعب».

وأضاف «حاولت إقناعه أيضاً بأن الدفاع الجيد في الكرات الثابتة يمنحك فرصة أكبر للتسجيل في الطرف الآخر، لأنه إذا كانت النتيجة 0-0 يكون تسجيل هدف أسهل من أن تكون متأخراً 0-1».

وبعد فترة صعبة جداً خسر خلالها تسع مباريات من أصل 12، استعاد حامل اللقب توازنه وخاض ست مباريات متتالية من دون هزيمة في المسابقات كافة.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، لكنه ما زال متأخراً بعشر نقاط عن المتصدر أرسنال.

ولا يرى سلوت أنه كان هناك فارق كبير من حيث الأداء في السلسلتين السيئة والجيدة، مضيفا «الشيء الأساسي الذي تغير هو أننا، باستثناء الشوط الثاني أمام برايتون (2-0 في 13 ديسمبر)، لم نمنح الخصوم الكثير من الفرص كما فعلنا في الفترة السابقة، وأعتقد أيضاً أننا كنا أكثر حظا من المباريات السابقة، لأننا خضنا مباريات (في السلسلة السيئة) كنا فيها أفضل بكثير من الفرق الأخرى».

وتابع «في المباراة الأخيرة أمام توتنهام (2-1 السبت الماضي)، لا أعتقد أننا حصلنا على فرص أكثر منهم، وأمام برايتون كانت المباراة متكافئة أيضاً، ومع ذلك فزنا في المباراتين، كنا غير محظوظين كثيراً في النتائج، تقريبا في كل مرة، لكن في آخر مباراتين لا أقول إننا لم نستحق الفوز، لكنهما كانتا أكثر تكافؤاً من كثير من المباريات التي خسرناها».