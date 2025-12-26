السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الطرابلسي يطالب تونس بأقصى الجهد لاجتياز نيجيريا في كأس أفريقيا

الطرابلسي يطالب تونس بأقصى الجهد لاجتياز نيجيريا في كأس أفريقيا
27 ديسمبر 2025 00:05

 
الرباط (د ب أ)


أكد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، أن فريقه جاهز لمواجهة منتخب نيجيريا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدم تأهل منتخب «النسور الخضراء» لكأس العالم، لا يقلل مطلقاً من قوة الفريق.

أخبار ذات صلة
الجزائر وبوركينا فاسو.. «قمة الخامسة» في كأس أفريقيا
مبابي بقميص حكيمي في كأس أفريقيا!

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.
ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبير 3-1 على أوغندا في مستهل مبارياته بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه 2-1 على تنزانيا في الجولة نفسها.
وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة «جاهزون لمواجهة نيجيريا، والمعنويات مرتفعة للغاية بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على أوغندا».
أضاف المدرب التونسي: «عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم 2026 لا يغير شيئاً في مباراة السبت، وتركيزنا منصب على الجوانب الفنية لمنتخبنا، وليس على وضعية المنافس».
أوضح الطرابلسي «سنتحلى بكامل تركيزنا وسنقدم كل ما لدينا من عطاء وانضباط من أجل الخروج بنتيجة جيدة».
ويسعى منتخب تونس لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز مقعد في دور الـ 16 بالبطولة التي تُوج بها مرة وحيدة عندما استضافها عام 2004.
يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بمرحلة المجموعات سوف يصعد للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

المغرب
كأس أمم أفريقيا
تونس
نيجيريا
سامي الطرابلسي
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©