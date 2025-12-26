الطرابلسي يطالب تونس بأقصى الجهد لاجتياز نيجيريا في كأس أفريقيا



الرباط (د ب أ)



أكد سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، أن فريقه جاهز لمواجهة منتخب نيجيريا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدم تأهل منتخب «النسور الخضراء» لكأس العالم، لا يقلل مطلقاً من قوة الفريق.

ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه الكبير 3-1 على أوغندا في مستهل مبارياته بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، حيث يتفوق بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه منتخب نيجيريا، المتساوي معه في الرصيد ذاته، عقب فوزه 2-1 على تنزانيا في الجولة نفسها.

وقال الطرابلسي في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة «جاهزون لمواجهة نيجيريا، والمعنويات مرتفعة للغاية بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على أوغندا».

أضاف المدرب التونسي: «عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم 2026 لا يغير شيئاً في مباراة السبت، وتركيزنا منصب على الجوانب الفنية لمنتخبنا، وليس على وضعية المنافس».

أوضح الطرابلسي «سنتحلى بكامل تركيزنا وسنقدم كل ما لدينا من عطاء وانضباط من أجل الخروج بنتيجة جيدة».

ويسعى منتخب تونس لحصد النقاط الثلاث من أجل حجز مقعد في دور الـ 16 بالبطولة التي تُوج بها مرة وحيدة عندما استضافها عام 2004.

يذكر أن متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست بمرحلة المجموعات سوف يصعد للأدوار الإقصائية في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.