«معراب» تنتزع كأس اللقايا.. وبندقية الجعدان لـ«موفق»

الذيد (الاتحاد)



تواصلت منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن 2026-2025، على ميدان الذيد، بإقامة أشواط سن اللقايا لأبناء القبائل لمسافة 5 كيلومترات، وسط حضور تنافسي قوي، ومشاركة متميزة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمكنت «معراب» لمحمد علي بن حماد الشامسي، من حسم ناموس الشوط الأول، محققة كأس اللقايا الأبكار المفتوح، بعد أن سجلت توقيتاً قدره 7:32:30 دقيقة، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان مفتوح، طار «موفق» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، بالبندقية والمركز الأول، بعد وصوله إلى خط الختام بزمن 7:33:78 دقيقة.

أما الشوط الثالث فذهب ناموسه إلى «دمعة» المملوكة لمحمد عبدالله بالحب العامري بزمن 7:44:99 دقيقة، فيما حصدت «الشبابية» الفوز في الشوط الرابع بتوقيت 7:41:79 دقيقة، لمالكها مبارك صالح خريده المنصوري.

وفي الشوط الخامس، كسب «حزام» لأحمد حمد مبارك رعاش الشامسي، ناموس الشوط بزمن 7:36:88 دقيقة، بينما فاز «الشامخ» بناموس الشوط السادس بزمن 7:41:32 دقيقة، لمالكه معضد مبارك معيوف الوهيبي.

وشهد الشوط السابع فوز المطية «تواقة» المملوكة لمعالي حميد سعيد عامر النيادي بتوقيت 7:45:46 دقيقة، في حين أضافت «النود» انتصاراً جديداً في الشوط الثامن بزمن 7:41:54 دقيقة، إلى مالكها محمد سلطان مرخان الكتبي.

وفي الشوط التاسع، سجل «النادر» فوزاً مستحقاً بزمن 7:39:95 دقيقة، لمالكه ماجد سالمين كردوس العامري، بينما كان الشوط العاشر من نصيب «سياف» لمالكه بدر سلطان محمد الغيلاني، بزمن 7:44:97 دقيقة.

وتواصلت الانتصارات في الشوط الحادي عشر بفوز «خيال» لمالكها محمد سلطان مرخان الكتبي، مسجلة 7:41:02 دقيقة، قبل أن تحسم «العزوم» ناموس الشوط الثاني عشر بزمن 7:47:41 دقيقة، لمالكها سليمان خليفة سالم الحكماني.

وفي ختام الأشواط، فازت «الشامخة» بالشوط الثالث عشر بتوقيت 7:46:38 دقيقة، لمالكها محمد عتيق زيتون المهيري، فيما اختتمت «جنيف» المنافسات بالفوز في الشوط الرابع عشر بزمن 7:49:64 دقيقة، مهدية الفوز إلى مالكها الحر راشد خادم المهيري.



«كفاح» تتألق

شهدت الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً لمنافسات فئة اللقايا لمسافة 5 كلم، وحلقت «كفاح» لمحمد حمد بن عمران الكتبي، بناموس الشوط الأول، بتوقيت 7:39:16 دقيقة، وطارت «مرضية» لعلي سالم بن علي الكتبي، بناموس الشوط الثاني بزمن 7:39:26 دقيقة.

وأهدى «مغادر» سلطان بن مبارك بن حميد الكتبي ناموس الشوط الثالث، بزمن 7:41:57 دقيقة، وكسب «ملفت» لسعيد راشد بالعامري الكتبي، الشوط الرابع بزمن 7:39:88 دقيقة.

وفي الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر، فاز كل من: «وسام» لحمد سهيل بن عويضان العامري، و«الذيبة» لمحمد أحمد سعيد بالحلوة، و«معزز» لمحمد علي بن عفصان المنصوري، و«تواق» سعود حمود محمد الجديلي، «أفضل توقيت»، و«موية» لمحمد محمد بن غانم الهاملي، و«أنشودة» لسعيد حمد بن سالم الوهيبي، و«مشكور» لعبدالله بن سعيد عنتر الغفلي، و«الشبابي» صالح سعيد بالعرج المري، و«سمحة» لمحمد الغبشي بن محمد الكتبي، و«أسرار» لمبارك سعيد بن حمرور العامري، و«بتال» لسعيد بن حمد عامر الأحبابي، و«بارود» لمبارك سعيد بن عبدالله الظاهري، و«موراي» لحمد سهيل بن عويضان العامري، و«خيال» لعبيد سعيد بن منانة الكتبي، و«غيث» لسالم بن حمد بن عبدالله العفاري، و«برقان» لسعيد بن منانة بن غدير الكتبي.

وأسفرت الأشواط من الحادي والعشرين وحتى الثلاثين عن فوز «أمسية» لحمد بن سهيل بن عويضان العامري، و«هقوة» لحماد نهيان بالخراط العامري، و«نظام» مبارك جابر محمد المنصوري، و«الفارس» لخالد بالكيلة العامري، و«سلطانة» لسعيد محمد بن حمد العويسي، و«مزون» لعبدالله علي بن سلامة الكتبي، و«مجمل» لعبدالله صالح بن طرشوم العامري، و«ملبش» لمبارك سهيل بن خضرة العامري، و«الوراية» لسعيد محمد بن مبارك الخييلي، و«مرموقة» لسلطان راعي الطيرة الشامسي.