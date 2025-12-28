النصر يُلاحق «سلسلة قياسية» أمام الاتفاق



الرياض (د ب أ)



يأمل النصر في تعزيز سلسلة انتصاراته القياسية في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يحُلّ ضيفاً على الاتفاق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية عشرة من البطولة.

وتبدأ الجولة الجديدة من المسابقة، الاثنين، بعد 48 ساعة فقط من ختام الجولة الحادية عشرة، والتي شهدت نتائج مثيرة.

وحقق النصر فوزاً عريضاً على الأخدود بالجولة الماضية 3 - صفر، ليتطلع فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لتحقيق فوز جديد على الاتفاق، والوصول إلى 11 انتصاراً على التوالي.

ويأمل النصر في تحقيق نتيجة أفضل من آخر مواجهة جمعته بالاتفاق، عندما خسر بنتيجة 2-3 في الموسم الماضي من الدوري.

لكن الحالة الفنية العالية للنصر متصدر الترتيب برصيد 30 نقطة، في ظل تألُّق القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس، تمنحه أفضلية قبل مواجهة صاحب المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وفي 64 مواجهة سابقة بينهما فاز النصر31 مرة، مقابل 15 انتصاراً للاتفاق، و18 تعادلاً.

وتبدأ الجولة بمواجهة بين الخليج والفتح الاثنين، حيث يتطلع الأول بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس لتعويض خسارته أمام الهلال، بعدما قدّم مباراة كبيرة فاز فيها الأخير 3 - 2.

أما الفتح فيعيش حالة فنية عالية، بعدما فاز على الأهلي 2-1، حيث إن فريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، يأمل في مواصلة النتائج الجيدة.

المدير الفني الذي حقق ثاني انتصاراته مع الفتح، وأبعده مؤقتاً عن شبح الهبوط، جعله يتطلع للمزيد في الفترة المقبلة أيضاً، عندما يواجه الخليج يوم الاثنين.

ويحتل الفتح المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، أما الخليج فلديه 14 نقطة في المركز التاسع.

وفي اليوم نفسه يلعب الرياض صاحب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، مع الحزم الذي يتقدم عليه بفارق نقطتين، ويحتل المركز الحادي عشر.

أما التعاون الذي حقق بداية تاريخية لم تحدث في تاريخه بحصد 25 نقطة في أول 10 مباريات، فيستقبل النجمة صاحب المركز الأخير.

ويبدو أن فريق المدرب بيركليس شاموسكا أمام فرصة لتعزيز سلسلة انتصاراته وتعزيز بقائه بالمركز الثالث، أما النجمة فلديه نقطة وحيدة في آخر الترتيب.

ويحُلّ ضمك ضيفاً على الأخدود، حيث يملك الأخير 5 نقاط في المركز السابع عشر، أما ضمك فيدخل المباراة بمعنويات نقطة تعادل ثمينة مع القادسية، رفعت رصيده إلى 6 نقاط، لكنه لا يزال في المركز السادس عشر.

ويخوض الاتحاد مباراة صعبة ضد نيوم، حيث يأمل اتحاد جدة في مواصلة انتصاراته، بعدما هزم الشباب 2- صفر مؤخراً، ليتساوى في الرصيد مع مضيفه برصيد 17 نقطة، ويتأخر نيوم بفارق مركز وحيد، محتلاً المركز السابع.

ويلعب الهلال في ضيافة الخلود، حيث يأمل فريق المدرب إنزاجي في تعزيز سلسلة انتصاراته أيضاً، بعدما حقق 15 انتصاراً على التوالي، ويملك الهلال 26 نقطة في المركز الثاني، ويتحيّن فرصة تعثُّر النصر المتصدر من أجل إشعال المنافسة، أما الخلود فلديه 9 نقاط في المركز الثاني عشر.