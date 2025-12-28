أبوريدة: منتخب مصر ينتظره الأصعب في كأس أفريقيا



الرباط (أ ف ب)



قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة: «إن ما ينتظرنا في المرحلة المقبلة أصعب بكثير، ويتطلب تركيزاً مضاعفاً وروحاً قتالية أكبر»، مؤكداً ثقته في اللاعبين لتحقيق حلم الشعب المصري بحصد لقب كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي (الفيفا) أن التأهل إلى دور الـ 16 من أمم أفريقيا يُعدّ إنجازاً مهماً يستحق الإشادة، لكنها مرحلة وانتهت ويجب أن تكون نقطة انطلاق للمنتخب في الأدوار المقبلة.

وكانت مصر، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في أمم أفريقيا (7 آخرها عام 2010) أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، بفوزها على جنوب أفريقيا بهدف وحيد سجّله نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من ركلة جزاء، وهو الثاني له في البطولة بعد الأول في الوقت البدل الضائع عندما قلب الفراعنة الطاولة على زيمبابوي (2-1) الماضي.

وأضاف في تصريح للصفحة الرسمية للاتحاد المصري للعبة على «فيسبوك»: «مستوى منتخب مصر مبهر وبالأخص في الالتزام التكتيكي، أداء الفراعنة حاز على إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الأفريقية التي أشادت كثيراً بما يقدمه المنتخب وظهوره بمستوى رائع فنياً وتكتيكياً».

وحول مدرب المنتخب حسام حسن، قال: «مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الشعب المصري بعد توفير اتحاد الكرة لكافة السبل اللازمة لنجاح مهمته، ونتمنى أن تُكلل الجهود بحصد كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة تاريخياً، وبعد غياب منذ التتويج قبل 15 عاماً بنسخة 2010 في أنجولا».

وأشاد بصلاح: «قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد».