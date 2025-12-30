الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أمم أفريقيا 2025».. السودان وبوركينا فاسو في «معركة الوصافة»

«أمم أفريقيا 2025».. السودان وبوركينا فاسو في «معركة الوصافة»
30 ديسمبر 2025 13:57

الدار البيضاء(د ب أ)

أخبار ذات صلة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
«موندو»: محمد صلاح.. «بطل شعبي» و«أيقونة خيرية»

يلتقي منتخبا بوركينا فاسو والسودان غداً الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، من أجل حسم المركز الثاني في المجموعة.
وضمن منتخبا بوركينا فاسو والسودان التأهل لدور الـ16 برفقة المنتخب الجزائري، الذي ضمن الصدارة، ولكن يبقى الصراع بينهما على احتلال المركز الثاني في المجموعة.
ويملك المنتخبان ثلاث نقاط قبل دخولهما هذه المباراة، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب السوداني الذي يحتل المركز الثالث.
وافتتح المنتخب السوداني حملته في البطولة بالخسارة بثلاثية أمام المنتخب الجزائري. ومع إدراكه أن حظوظه في التأهل باتت مرتبطة بنتيجة مباراته الثانية، نجح رجال المدرب كواسي أبياه في حصد النقاط الثلاث أمام غينيا الاستوائية، مستفيدين من هدف عكسي في الشوط الثاني من اللقاء.
ويعد هذا الفوز هو الثاني فقط للسودان في آخر 14 مباراة له في أكبر بطولات القارة، منذ تتويجه باللقب على أرضه عام 1970، حيث حقق خلال تلك الفترة ثلاثة تعادلات، وتسع هزائم.
الأهم من ذلك، أن هذا الانتصار ضمن تأهل المنتخب السوداني لدور الـ16، بعد أن أنهى منتخبا أنجولا وجزر القمر مبارياتهما في دور المجموعات بحصدهما نقطتين فقط، ليضمن المنتخب السوداني أن في حال خسارته أو تعادله أمام بوركينا فاسو سيتأهل كواحد من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.
ويدخل منتخب السودان المباراة ببعض الثقة، بعدما تغلب على بوركينا فاسو 2 / 1 خلال نسخة 2012 من البطولة.
في المقابل، تعرض منتخب بوركينا فاسو للخسارة بهدف أمام الجزائر في الجولة الماضية، ليبقى في المركز الثاني، ولكنه ضمن التأهل لدور الـ16 سواء فاز، أو تعادل، أو خسر أمام السودان.
وتسببت الخسارة أمام المنتخب الجزائري في إنهاء سلسلة من سبع مباريات دون خسارة لمنتخب بوركينا فاسو في كافة المسابقات، حيث شهدت تلك السلسلة الفوز في ست مباريات، والتعادل في مباراة.
ومع ذلك، يظل منتخب بوركينا فاسو مرشحاً لاحتلال المركز الثاني، ففي حالة فوزه على السودان سيتأهل بفارق ثلاث نقاط، أما في حال التعادل فسيستمر في المركز الثاني بفضل فارق الأهداف بينه وبين منتخب السودان، ولكن في حال الخسارة فسيتأهل في المركز الثالث.

بوركينا فاسو
السودان
كأس أمم أفريقيا
آخر الأخبار
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
التعليم والمعرفة
شاشة ألعاب بتردد 1080 هرتز.. قفزة تقنية أم سباق أرقام؟
اليوم 13:07
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
الرياضة
بريد الإمارات وشباب الأهلي يوثّقان رباعية المجد بطوابع تذكارية
اليوم 12:36
الفضة
اقتصاد
الفضة تتراجع في المعاملات الفورية
اليوم 12:23
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
الرياضة
«أمم أفريقيا 2025».. وداعاً صانع الألعاب وأهلاً بالصرامة التكتيكية
اليوم 12:21
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
الرياضة
إيمري يقلّل من أهمية عدم مصافحة أرتيتا
اليوم 12:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©