«أمم أفريقيا 2025».. السودان وبوركينا فاسو في «معركة الوصافة»

الدار البيضاء(د ب أ)

يلتقي منتخبا بوركينا فاسو والسودان غداً الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، من أجل حسم المركز الثاني في المجموعة.

وضمن منتخبا بوركينا فاسو والسودان التأهل لدور الـ16 برفقة المنتخب الجزائري، الذي ضمن الصدارة، ولكن يبقى الصراع بينهما على احتلال المركز الثاني في المجموعة.

ويملك المنتخبان ثلاث نقاط قبل دخولهما هذه المباراة، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بفارق الأهداف أمام المنتخب السوداني الذي يحتل المركز الثالث.

وافتتح المنتخب السوداني حملته في البطولة بالخسارة بثلاثية أمام المنتخب الجزائري. ومع إدراكه أن حظوظه في التأهل باتت مرتبطة بنتيجة مباراته الثانية، نجح رجال المدرب كواسي أبياه في حصد النقاط الثلاث أمام غينيا الاستوائية، مستفيدين من هدف عكسي في الشوط الثاني من اللقاء.

ويعد هذا الفوز هو الثاني فقط للسودان في آخر 14 مباراة له في أكبر بطولات القارة، منذ تتويجه باللقب على أرضه عام 1970، حيث حقق خلال تلك الفترة ثلاثة تعادلات، وتسع هزائم.

الأهم من ذلك، أن هذا الانتصار ضمن تأهل المنتخب السوداني لدور الـ16، بعد أن أنهى منتخبا أنجولا وجزر القمر مبارياتهما في دور المجموعات بحصدهما نقطتين فقط، ليضمن المنتخب السوداني أن في حال خسارته أو تعادله أمام بوركينا فاسو سيتأهل كواحد من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويدخل منتخب السودان المباراة ببعض الثقة، بعدما تغلب على بوركينا فاسو 2 / 1 خلال نسخة 2012 من البطولة.

في المقابل، تعرض منتخب بوركينا فاسو للخسارة بهدف أمام الجزائر في الجولة الماضية، ليبقى في المركز الثاني، ولكنه ضمن التأهل لدور الـ16 سواء فاز، أو تعادل، أو خسر أمام السودان.

وتسببت الخسارة أمام المنتخب الجزائري في إنهاء سلسلة من سبع مباريات دون خسارة لمنتخب بوركينا فاسو في كافة المسابقات، حيث شهدت تلك السلسلة الفوز في ست مباريات، والتعادل في مباراة.

ومع ذلك، يظل منتخب بوركينا فاسو مرشحاً لاحتلال المركز الثاني، ففي حالة فوزه على السودان سيتأهل بفارق ثلاث نقاط، أما في حال التعادل فسيستمر في المركز الثاني بفضل فارق الأهداف بينه وبين منتخب السودان، ولكن في حال الخسارة فسيتأهل في المركز الثالث.