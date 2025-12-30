الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خسارة ثقيلة للأهلي أمام «المقاولون العرب» في كأس المحترفين

خسارة ثقيلة للأهلي أمام «المقاولون العرب» في كأس المحترفين
30 ديسمبر 2025 21:30


القاهرة (د ب أ)
خسر فريق الأهلي أمام «المقاولون العرب» بنتيجة صفر / 3 ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

أحرز مصطفى جمال ويواكيم أوجيرا وكالو أونيمايتشي أهداف المقاولون في الدقائق 20 و41 و65 من المباراة التي أقيمت على ملعب «السلام».
ودفع الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي بتشكيلة من اللاعبين الشباب، بينما أصيب المهاجم الواعد حمزة عبد الكريم، الذي يحظى باهتمام نادي برشلونة، ولم يكمل اللقاء لنهايته. وحقق المقاولون العرب فوزه الأول في المسابقة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى.
أما الأهلي، فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط من 4 مباريات، ليتراجع للمركز السادس وقبل الأخير. وفي إطار نفس المجموعة، فاز طلائع الجيش على غزل المحلة بهدف وحيد سجله حسام الدين السويسي في الدقيقة 36، ورفع الطلائع رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 3 نقاط من 3 مباريات ليحتل المركز الخامس.

الأهلي المصري
المقاولون
المقاولون العرب
الدوري المصري
الكرة المصرية
