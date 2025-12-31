تمديد التسجيل في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» حتى 15 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تمديد الموعد النهائي للتسجيل في الحدث حتى 15 يناير الجاري، وذلك لإتاحة فرصة إضافية أمام الرياضيين والهواة من مختلف دول العالم للمشاركة في أكبر وأشمل فعالية دولية متعددة الرياضات في منطقة الشرق الأوسط.

وتنطلق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026، بمشاركة متوقعة تتجاوز 25 ألف مشارك يتنافسون في أكثر من 30 رياضة متنوعة على مدار عشرة أيام من المنافسات، في حدث رياضي عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكدت اللجنة المنظمة أن تمديد فترة التسجيل يأتي في إطار حرصها على تعزيز المشاركة الواسعة، وتمكين أكبر عدد ممكن من الراغبين من الانضمام إلى هذا الحدث الدولي، الذي يجمع بين التنافس الرياضي ونشر ثقافة نمط الحياة الصحي وتعزيز التواصل بين الشعوب، مشيرةً إلى أن القرار جاء استجابة للإقبال المتزايد من الرياضيين على المستويين المحلي والدولي، ولإتاحة وقت إضافي أمام المشاركين لاستكمال ترتيبات السفر والمشاركة.

وأضافت أن التمديد يواكب الزخم المتصاعد الذي تشهده البطولة بالتزامن مع الإعلان المتدرّج عن تفاصيل الألعاب والمواقع والبرامج المصاحبة، ويعكس حرص اللجنة على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة اختلاف التزامات المشاركين وجداولهم واستعداداتهم، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن ألعاب الماسترز شهدت زيادة لافتة في أعداد المسجلين، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على المشاركة في الفعاليات، في ظل إمكانات تنظيمية وفنية متكاملة تتيح استيعاب أعداد كبيرة من الرياضيين عبر مختلف الألعاب.

ودعت اللجنة المنظمة جميع المهتمين إلى الإسراع في التسجيل قبل الموعد النهائي في 15 يناير، مشيرة إلى أن العدّ التنازلي لانطلاق الحدث قد بدأ، وأن الفرصة لا تزال متاحة للمشاركة في تجربة رياضية عالمية استثنائية، والمساهمة في إرث رياضي وصحي مستدام.



آلية التسجيل

للمزيد من المعلومات حول ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 وآلية التسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي:

https://abudhabimasters2026.com

