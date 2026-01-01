قمة الأهلي والنصر تتصدر الجولة الـ13 في الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

تتصدر المواجهة المرتقبة بين الأهلي والنصر مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي تنطلق غداً الجمعة. وتقام المباراة مساء الجمعة على ملعب «الإنماء» في جدة، حيث تحمل الطابع الثأري بالنسبة للنصر متصدر الترتيب برصيد 31 نقطة، وذلك بعدما كان الأهلي، صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، قد تغلّب عليه في نهائي كأس السوبر السعودي قبل بداية الموسم الحالي.

وتأتي القمة المرتقبة بعدما وضع النصر حداً لسلسلة انتصاراته المستمرة لـ10 مباريات متتالية بتعادله في الجولة الماضية أمام الاتفاق بنتيجة 2/ 2، وهو التعادل الذي وضع ضغطاً على فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، كون فريقه السابق الهلال قد ضيّق الخناق على النصر، وقلّص فارق النقاط بينهما إلى نقطتين فقط.

ويأمل جيسوس مدرب النصر أيضاً في وضع حد لتفوق الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي عليه، بعدما هزمه في آخر 3 مواجهات جمعت بينهما في مختلف المنافسات، من بينهما نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، وقت أن كان البرتغالي مدرباً للهلال. لكن يايسله رفض اعتبار المواجهة أمراً شخصياً بالنسبة له، حيث أكد أنها مباراة بين فريقين، مشدداً في الوقت نفسه على أن الأهلي سيفتقد كثيراً خدمات مدافعه الهدّاف، البرازيلي روجر إيبانيز، الذي يخضع لعقوبة الإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد الفيحاء.

وفي الجولة نفسها يلعب الجمعة أيضاً النجمة متذيل الترتيب بنقطة وحيدة مع الخليج صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة. ويأمل الاتفاق استثمار نقطة التعادل مع المتصدر النصر، عندما يستقبل ضيفه الأخدود، حيث يمتلك صاحب الأرض 16 نقطة تضعه في المركز الثامن، أما الفريق الضيف فلديه 5 نقاط فقط في المركز قبل الأخير.

ويحاول الشباب الخروج من دوامة الهزائم والتي كان آخرها الخسارة 2/ 3 ضد القادسية، وذلك عندما يحلّ ضيفاً يوم السبت على الفتح.

ويملك الشباب 8 نقاط فقط في المركز الخامس عشر، أما الفتح فلديه 11 نقطة في المركز الثاني عشر، وحقق الفوز في آخر مباراتين، من بينها انتصار ثمين على الأهلي.

ويتقابل الفيحاء صاحب المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، مع الخلود الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

أما الاتحاد حامل اللقب فتنتظره مواجهة صعبة ضد التعاون، حيث إن فريق المدرب سيرجيو كونسيساو يتطلع لمواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخراً فوزاً ثميناً على نيوم 3/ 1، ويدرك جيداً أن التعاون بقيادة البرازيلي بيركيليس شاموسكا يسير بخطى ثابتة ووجوده في المركز الثالث برصيد 28 نقطة ليس مفاجأة، علماً بأن الاتحاد لديه 20 نقطة في المركز السادس.

وتتواصل المنافسات الأحد، حيث يتقابل الحزم صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة مع نيوم السابع بـ17 نقطة، ويستقبل القادسية الذي يقع في المركز الخامس بالجدول وله 21 نقطة ضيفه الرياض، الذي يمتلك 8 نقاط فقط في المركز السادس عشر. وتختتم الجولة الأحد بمواجهة تجمع بين الهلال الوصيف بـ29 نقطة ومضيفه ضمك الرابع عشر في الترتيب وله 9 نقاط.