حلبة ياس تتأهب لاستقبال الجولة الثانية من «الإمارات للدريفت»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال أفضل متسابقي الدريفت في المنطقة، مع عودة بطولة الإمارات للدريفت إلى وجهة سباقات السيارات الرائدة في الدولة لتقدم لجمهور الرياضة أسبوعاً حافلاً بالمنافسة القوية واستعراضات القيادة الشيقة.

وتقام الجولة الثانية من البطولة، ضمن موسم يتألف من أربع جولات، تبدأ الأولي غداً السبت، حيث تشهد مشاركة أكثر من 25 سائقاً من أبرز متسابقي الدريفت، الذين سيستعرضون مهاراتهم وقدراتهم على مسار VDA في أجواء تنافسية عالية.

كما تشهد عطلة الأسبوع في حلبة مرسى ياس، العديد من الأنشطة المرافقة لمنافسات البطولة، والتي تتضمن برنامجاً ترفيهياً متكاملاً لجميع أفراد العائلة ويضم استعراض السائقين، ومواجهات مشوّقة، إلى جانب قرية فعاليات نابضة بالحياة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 40 درهماً لفئة الدخول العام، فيما تبلغ 170 درهماً لفئة كبار الشخصيات. ويحصل حاملو تذاكر الـVIP على مزايا إضافية تشمل مناطق مشاهدة مميزة، ودخول منطقة الصيانة لمن هم بعمر 14 عاماً فما فوق، للتعرف على أجواء الفرق والسيارات عن قرب، إضافة إلى مرطبات خفيفة مجانية وفرصة لقاء السائقين.

وتأتي بطولة الإمارات للدريفت ضمن جهود حلبة مرسى ياس المتواصلة لدعم نمو رياضة السيارات في دولة الإمارات والمنطقة.

وتتواصل منافسات البطولة بعد جولة السبت، مع الجولة التالية في 14 فبراير، على أن تُختتم فعاليات الموسم بالجولة الختامية في 21 فبراير على مسار القسم الشمالي من مسار جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 الذي حسم العديد من ألقاب البطولة.

وفي هذا السياق، قال علي البشر، المدير العام لحلبة مرسى ياس: «يسعدنا أن نستهل عام 2026 باستضافة الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدريفت، تواصل البطولة تطورها وتستقطب نخبة من أفضل السائقين من مختلف أنحاء المنطقة، مع مستوى تنافسي يواصل الارتقاء موسماً بعد آخر».

وتابع: «وتعكس استضافة المنافسات على مسار VDA قبل الانتقال إلى مسار سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 للجولة الختامية من البطولة تنوع مرافقنا وقدرتها على احتضان مختلف فئات رياضة السيارات، كما تنسجم مع رسالتنا المستمرة في إتاحة الفرص لعشّاق الرياضة لاختبار قدراتهم والمساهمة في تطوير رياضة السيارات في دولة الإمارات وخارجها. ونتطلع لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجماهير في يوم حافل بالإثارة على الحلبة وتجارب ترفيهية عائلية».