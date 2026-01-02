النصر لـ «العميد» في «قمة السماوي»



مراد المصري (أبوظبي)

واصل النصر نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على بني ياس 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد بني ياس بأبوظبي اليوم، ليرفع «العميد» رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، ويبقى «السماوي» برصيد 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

سجل هدفي النصر جوناتاس في الدقيقة 18، ورامون ميريز في الدقيقة 31، وسجل لبني ياس سيفيور جودوين في الدقيقة 25.

جاء الشوط الأول مفتوحاً من الفريقين، وبينما كاد بني ياس أن يفتتح التسجيل بعد ضغط مبكر على مرمى النصر، رد «العميد» بهجمة سريعة أكملها جوناتاس بتسديدة قوية عانقت شباك «السماوي» في الدقيقة 18.

ونجح «السماوي» td إدراك التعادل سريعاً بعد هجمة منظمة أكملها جودوين بتسديدة دقيقة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، واستعاد النصر تقدمه بكرة رأسية من رامون ميريز بعد تنفيذ مثالي من مهدي قائدي لركلة ركنية في الدقيقة 31.

وتألق عبدالله التميمي حارس مرمى النصر بتصديه لضربة جزاء نفذها شوكوروف في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني تعرض بني ياس لضربة قوية بعد حصول لاعبه ليونيل جوفوفو على بطاقة حمراء في الدقيقة 53، وحاول كلا الفريقان تسجيل المزيد من الأهداف، وجاءت الخطورة أكثر من بني ياس، إلا أن المباراة انتهت بفوز النصر.