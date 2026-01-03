حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي المصري يغادر إلى برشلونة



القاهرة (د ب أ)



يغادر حمزة عبدالكريم مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري للخضوع للكشف الطبي قبل إعلان انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى فريق برشلونة الإسباني.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي المصري، إن اللاعب بصدد إنهاء استخراج تأشيرة السفر، وسيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برشلونة.

وأضاف: «الاتفاق تم بين الناديين، ويتم حالياً صياغة العقود لتوقيعها بين الطرفين والتي لن يتم تفعليها إلا بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي». وأوضح: «العقد يتضمن إعارة حمزة عبدالكريم لمدة 6 أشهر من دون مقابل وفي حالة رغبة برشلونة بعدها في ضم اللاعب بشكل نهائي يدفع للأهلي مليون ونصف المليون يورو مع وجود 5 مليون يورو امتيازات ترتبط بنسب المشاركة والتصعيد للفريق الأول طوال مدة عقد حمزة عبدالكريم وبرشلونة».