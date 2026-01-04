5 فرق تترقب قرعة كأس دبي الذهبية للبولو

دبي (الاتحاد)

تعقد اللجنة المنظمة العليا لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو 2025، والتي تضم ست بطولات، مؤتمراً صحفياً موسعاً صباح الغد بفندق ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي.

ويقام المؤتمر بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الفرق واللاعبين إلى جانب الرعاة، ويتخلل المؤتمر إجراء مراسم قرعة البطولة التي سيشارك فيها 5 فرق وبهانديكاب 20 جولاً، وهي البطولات الأعلى تصنيفاً بالمنطقة.

والفرق الخمسة المشاركة هي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد خلف الحبتور، وجهانجيري بقيادة محمد جهانجيري، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

وأعرب محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، عن سعادته البالغة ببداية بطولات هذا العام بكأس دبي الفضية ومشاركة خمسة فرق وبتصنيف عالٍ، للوصول إلى الأهداف التي تحقق استراتيجية الاتحاد وتتسق مع أهداف رياضة الإمارات، وعلى رأسها الوصول باللعبة ولاعبينا إلى مستوى الطموحات والمنافسة على أعلى المستويات، خصوصاً مع استضافة كأس العالم للبولو للمنتخبات في ديسمبر المقبل 2026، والرغبة في التواجد القوي.

وقال الحبتور: «أنتهز هذه الفرصة لتوجيه التهنئة إلى رؤساء وأعضاء الأندية واللاعبين ومحبي وعشاق اللعبة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح الدائم».