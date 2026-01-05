الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الكندي «سان كلير» يرافق ميسي في ميامي

الكندي «سان كلير» يرافق ميسي في ميامي
5 يناير 2026 13:44

ميامي(أ ف ب)
تعاقد إنتر ميامي الذي يضم بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع حارس مرمى منتخب كندا دِين سان كلير، أفضل حارس في الدوري الأميركي لكرة القدم لعام 2025، بحسب ما أعلن بطل الدوري الأحد.
وانتقل سان كلير إلى ميامي بعد تألقه مع مينيسوتا يونايتد، حيث حافظ على نظافة شباكه في 42 مباراة من أصل 159 خاضها في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق عام 2019.
ويملك سان كلير (28 عاماً) الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع مينيسوتا يونايتد، في رصيده 18 مباراة دولية مع منتخب كندا، ويأمل في تعزيز فرصه ليكون الحارس الأساسي في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وبلاده.
وأوضح إنتر أن عقد سان كلير يمتد حتى نهاية 2026، مع خيار التمديد حتى يونيو 2027.
ويواصل ميامي تعزيز صفوفه للدفاع عن لقبه الأول في الدوري الأميركي الذي أحرزه في ديسمبر تحت قيادة ميسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، ضم إنتر المدافع الأرجنتيني فاكوندو مورا والإسباني سيرخيو ريجيلون الذي سيخلف المعتزل جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.
كما جدّد النادي عقد الأوروجوياني لويس سواريز لموسم إضافي، وفعّل خيار شراء الأرجنتيني رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد الإسباني.

