الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»

16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»
6 يناير 2026 11:06

ملبورن (أ ب)
زادت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي في إجمالي جوائز البطولة التي تنطلق يوم 18 يناير الجاري.
وأعلن منظمو أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) اليوم الثلاثاء، عن أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ البطولة بالعملة المحلية، حيث تم تحديد إجمالي جوائز نسخة 2026 عند 5. 111 مليون دولار أسترالي «ما يعادل 75 مليون دولار أميركي»، وذلك بزيادة على 5. 96 مليون دولار أسترالي في عام 2025.
وسيحصل بطلا منافسات فردي السيدات والرجال على 15. 4 مليون دولار أسترالي «نحو 8.2 مليون دولار أميركي»، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.
وسترتفع الجوائز المالية لتصفيات البطولة بنسبة 16%، فيما أكد المنظمون أن جميع لاعبي الأدوار الرئيسية في منافسات الفردي والزوجي سيحصلون على زيادة لا تقل عن 10%.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس، كريج تايلي، إن هذه الزيادة «تجسّد التزامنا بدعم مسيرات لاعبي التنس على جميع المستويات».
وأضاف: «من خلال رفع الجوائز المالية للتصفيات بنسبة 55% منذ عام 2023، إلى جانب تحسين المزايا المقدمة للاعبين، نعمل على ضمان استدامة التنس الاحترافي لجميع المنافسين. وبفضل دعم اللاعبين في مختلف المستويات، نسهم في بناء قاعدة مواهب أعمق وصناعة قصص أكثر تشويقاً للجماهير».

أخبار ذات صلة
«عدم الجهوزية» يُجبر ديوكوفيتش على الانسحاب من أديلايد
سبالينكا تفتتح «برزبين» بفوز سهل وسقوط كيريوس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
بطولات الجراند سلام
آخر الأخبار
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
الرياضة
«دبي ديزرت كلاسيك» لصنّاع محتوى الجولف تعود بالنسخة الأكبر
اليوم 14:30
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
الرياضة
حدث في كأس أمم أفريقيا.. شريط لاصق لمعالجة ثقب في شبكة المرمى!
اليوم 14:29
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
الرياضة
روسينيور مدرباً لتشيلسي بـ «اتفاق شفهي»
اليوم 14:26
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
الرياضة
خطر الإصابات يهدد النجوم في كأس الأمم الأفريقية
اليوم 14:11
محمد بن راشد
علوم الدار
أمام محمد بن راشد.. 35 قاضياً من المواطنين في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
اليوم 13:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©