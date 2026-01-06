16 % زيادة في جوائز «أستراليا المفتوحة للتنس»

ملبورن (أ ب)

زادت قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي في إجمالي جوائز البطولة التي تنطلق يوم 18 يناير الجاري.

وأعلن منظمو أولى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) اليوم الثلاثاء، عن أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ البطولة بالعملة المحلية، حيث تم تحديد إجمالي جوائز نسخة 2026 عند 5. 111 مليون دولار أسترالي «ما يعادل 75 مليون دولار أميركي»، وذلك بزيادة على 5. 96 مليون دولار أسترالي في عام 2025.

وسيحصل بطلا منافسات فردي السيدات والرجال على 15. 4 مليون دولار أسترالي «نحو 8.2 مليون دولار أميركي»، بزيادة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي.

وسترتفع الجوائز المالية لتصفيات البطولة بنسبة 16%، فيما أكد المنظمون أن جميع لاعبي الأدوار الرئيسية في منافسات الفردي والزوجي سيحصلون على زيادة لا تقل عن 10%.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس، كريج تايلي، إن هذه الزيادة «تجسّد التزامنا بدعم مسيرات لاعبي التنس على جميع المستويات».

وأضاف: «من خلال رفع الجوائز المالية للتصفيات بنسبة 55% منذ عام 2023، إلى جانب تحسين المزايا المقدمة للاعبين، نعمل على ضمان استدامة التنس الاحترافي لجميع المنافسين. وبفضل دعم اللاعبين في مختلف المستويات، نسهم في بناء قاعدة مواهب أعمق وصناعة قصص أكثر تشويقاً للجماهير».