أونوها يُشيد بالنجاح الكبير لبطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد أسطورة مانشستر سيتي، نيدوم أونوها، على أهمية بطولات كرة القدم في تطوير اللاعبين الشباب، وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، التي تواصل تسجيل إقبال قياسي عاماً بعد آخر، وتقام فعاليتها في مدينة زايد الرياضية خلال عطلة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتوافد أكثر من 8,000 شخص إلى أبوظبي للمشاركة في أكبر بطولة كرة قدم للفئات العمرية في المنطقة، والتي تتواصل أنشطتها من الجمعة 9 يناير إلى الأحد 11 يناير.

وتشهد النسخة السابعة من البطولة مشاركة ما يقارب 250 فريقاً من أربع قارات و20 دولة، ليرسّخ هذا الحدث الكروي البارز مكانته الريادية محلياً وعالمياً ودوره في صقل مهارات اللاعبين الصغار.

وتُقام البطولة على مدار ثلاثة أيام للمرة الأولى، وذلك تلبيةً للإقبال غير المسبوق على المشاركة، فيما يحرص المنظمون على دعوة للجميع في أبوظبي ودولة الإمارات للاستمتاع بالأجواء المشوقة ضمن البطولة.

وسيحظى الجمهور بمتابعة مستويات عالية من الأداء الكروي، مع مشاركة فرق من أوروبا وأفريقيا وآسيا وإقيانوسيا ضمن الفئات العمرية من تحت 8 سنوات إلى تحت 16 سنة. كما تشهد البطولة مشاركة فرق الأولاد والبنات، حيث تضم نسخة هذا العام 44 فريقاً للفتيات، ومن بينها فريقان من أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة.

يُعد نيدوم أونواه السفير الرسمي لبطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ويؤمن بأن هذا الحدث بالغ الأهمية في رعاية نجوم كرة القدم في المستقبل، حيث يقول المدافع السابق الذي مثّل مانشستر سيتي بين عامي 2004 و2012: «بعدما تابعت مستوى المنافسة القوي في نسخة العام الماضي من كأس مانشستر سيتي أبوظبي، فإنني أتطلع للعودة من جديد. كان أداء الفرق واللاعبين رائعاً، وسعدت بمشاهدة هذا العدد الكبير من الفرق من مختلف أنحاء العالم تشارك وتُضفي لمستها الفريدة وثقافتها المميزة على المنافسة».

وإلى جانب المنافسات الكروية في الملعب، تشهد عطلة الأسبوع في مدينة زايد الرياضية إقامة قرية البطولة النابضة بالحياة، والتي تزخر بالأنشطة

كما يقام عرض مباشر لمباراة مانشستر سيتي مع فريق إكستر سيتي ضمن منافسات الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات يوم السبت 10 يناير.

من جانبه، قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة السيتي لكرة القدم ومدير بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي: «يفتح كأس مانشستر سيتي أبوظبي باب المشاركة أمام الجميع، ونتمنى أن ينضم إلينا أكبر عدد ممكن من الضيوف خلال عطلة الأسبوع. تشهد البطولة حضور فرقٍ من مختلف أنحاء العالم، ونتوقّع مستوى لعب رائعاً، ولكن هناك الكثير من الأنشطة الممتعة الأخرى في البطولة، فهي حقاً فرصة رائعة لقضاء يوم عائلي مميز مليء بالفعاليات والأنشطة».

وتابع: «نحن فخورون للغاية بكأس مانشستر سيتي أبوظبي، وقد شهدنا تطوراً هائلاً منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة».