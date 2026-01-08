«البولو» يوزّع الحقائب الإدارية ويناقش الخطط المستقبلية

دبي (الاتحاد)

شهد الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد البولو بعد تشكيله الجديد برئاسة محمد الحبتور، والذي حضره باقي الأعضاء، وهم الشيخ خليفة حشر آل مكتوم، وسعيد بن دري ومحمد الحريز ومحمد الرقباني وهند الحوسني ومهرة فلكناز ويوسف بن دسمال وأحمد السماج، مناقشة خطط الاتحاد المستقبلية، والتي تأتي في مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم للبولو في ديسمبر المقبل، حيث قام سعيد بن دري نائب الرئيس بعرض ما تم حتى الآن من ترتيبات، وقدم عرضاً موجزاً عما يجب اتخاذه من ترتيبات واتصالات مقبلة، كما قام المجلس باستعراض الهيكل التنظيمي للاتحاد ولجانه، ومن ثم تم توزيع الحقائب الإدارية بواقع إسناد منصب نائب الرئيس إلى سعيد حميد بن دري للمرة الثانية، ومنصب الأمين العام لمحمد الحريز، فيما تولي أحمد السماج رئاسة لجنة الانضباط ومحمد الرقباني لجنة التصنيف «الهانديكاب»، وكلّف المجلس مهرة فلكناز بتولي مسؤولية العلاقات العامة والإعلام كما استعرض المجلس الميزانية العامة للاتحاد ومصادر الدخل الحالية.

وكان رئيس الاتحاد رحّب في البداية بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق في استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت، وأثنى على جهود الأعضاء الذين خرجوا من التشكيل، كما حرص على توجيه الشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة على الثقة الغالية، واعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد، مؤكداً التزام أعضاء المجلس باستدامة البرامج والخطط التطويرية ومتابعة مرحلة الإنجازات والبناء على ما تحقق، وفق رؤية استراتيجية شاملة تستهدف النهوض برياضة البولو وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً.