الجوائز المالية للسوبر الإسباني.. 15.5 مليون يورو مكاسب الريال وبرشلونة

معتز الشامي (أبوظبي)

تُعد بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 نسخة تاريخية، فبعد فوز برشلونة في 2025، قرر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم زيادة قيمة الجوائز المالية بشكل كبير، بهدف منح البطولة مكانة أكبر وتحفيز الفرق المشاركة.

وارتفع إجمالي المبلغ من 19.6 مليون يورو، التي وزعت في عام 2025 بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو بلباو وريال مايوركا، إلى نحو 23 مليون يورو، والتي ستقسم هذه المرة بين برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

ولن يتم التوزيع بشكل خطي، حيث يحصل كل نادٍ على حصته بناء على الألقاب التي فاز بها وتاريخه ونسبة المشاهدة التلفزيونية، وبالتالي تختلف المبالغ وفقاً لإنجازات كل فريق، سواء التاريخية أو الحديثة، وأثارت نسخة العام الماضي بعض الجدل، حيث حصل كل من ريال مدريد وبرشلونة على 6 ملايين يورو، وأتلتيكو بلباو على 1.8 مليون يورو، ومايوركا على 850 ألف يورو.

إضافة إلى ذلك، حصل المتأهلان لنصف النهائي على مليون يورو، وحصل البطل على مليوني يورو إضافية، حتى إن أتلتيك بلباو طالب بتوزيع أكثر عدلاً للجوائز بين المشاركين.

وبشكل عام، يمثّل كأس السوبر الإسباني إجمالي دخل قدره 51.9 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قادماً من 3 مصادر رئيسية: الرعاية 27 مليون يورو، والتنظيم والمشاركة 11.5 مليون يورو، وحقوق البث التلفزيوني 12.69 مليون يورو.

ويتم تخصيص ما يقرب من 28 مليون يورو لكرة القدم غير الاحترافية، ما يعزّز التأثير الاقتصادي للبطولة، بما يتجاوز الأندية المشاركة، ويوضح كيف تفيد بطولة كأس السوبر الهيكل الكامل لكرة القدم الإسبانية.

ويخصّص الجزء الأكبر من هذا المبلغ بشكل أساسي للدرجات الأولى والثانية والثالثة. ولكن كم تحصل الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني هذا العام؟

يحصل فريقا تشابي ألونسو وهانسي فليك على الحصة الكبرى من هذه الجائزة القيّمة. سيحصل كل نادٍ على 6 ملايين يورو مضمونة لمجرد تأهله إلى الدور نصف النهائي من كأس السوبر، بينما سيحصل الفريقان الآخران المشاركان في البطولة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، على مبلغ كبير أيضاً، لكنه أقل بكثير من ريال مدريد وبرشلونة، وسيحصل أتلتيكو مدريد على مبلغ مضمون يزيد على مليوني يورو، بينما سيقترب أتلتيك بلباو من هذا المبلغ. فبعد أن حصل النادي في نسخة 2025 على 1.8 مليون يورو، إضافة إلى نسبة من حقوق البث التلفزيوني، سيرتفع هذا المبلغ قليلاً هذا العام.

وإلى جانب المبالغ الثابتة التي يحصل عليها كل نادٍ من الأندية الإسبانية الأربعة، تُمنح مكافآت إضافية، حيث يحصل البطل على مليوني يورو إضافية، ويحصل الوصيف على ما يقارب مليون ونصف المليون يورو، بينما يحصل الفريقان اللذان لم يتأهلا للنهائي على جائزة ترضية تقارب مليون يورو.