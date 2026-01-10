الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز  تتوج أبطال الخمس نجوم

بطولة كأس رئيس الدولة شهدت منافسات رفيعة المستوى (وام)
11 يناير 2026 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

نال الفارس السوري شادي غريب شرف الفوز بصدارة المنافسة الافتتاحية لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي أقيمت على ميدان نادي أبوظبي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والتي تعد الأولى بين 6 منافسات يتضمنها الحدث الرياضي الكبير من الفئة الرفيعة على مستوى البطولات الدولية والعالمية في رياضة قفز الحواجز، ويستهدف نخبة فرسان وفارسات القفز الحواجز مع أفضل الخيول حول العالم المشاركة فيها ونيل ألقابها ومراكزها المتقدمة.

وجاءت منافسة افتتاحية البطولة في نسختها الـ 15، بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحديات المنافسة فيها 43 مشاركاً، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس السوري شادي غريب مع الجواد «كابرنت دو مارش» (14 سنة)، منهياً المرحلة الثانية في زمن بلغ 21.45 ثانية.
وكان الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد مع الفرس «آربيدج دو رو» (16 سنة)، على موعد مع فوز جديد من الفئة الرفيعة، بعد صدارته للمنافسة الثانية من فئة الخمس نجوم، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز الـ 150 سم، وتنافس فيها 42 مشاركاً، وأنهى الجولة في 54.46 ثانية. وأقيمت ثالثة المنافسات الدولية من فئة الخمس نجوم، صباحاً وجاءت بمواصفات المرحلتين أيضاً على حواجز الـ 150 سم، وتنافس فيها 40 مشاركاً، وتوجت بجائزة المركز الأول الفارسة الألمانية صوفي هينرز، مع الفرس «أورن كاليني جو»، وأنهت المرحلة الثانية خلال 25.98 ثانية.
وفي منافسة بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ 135 سم، سطع نجم الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي وهو يكمل ثنائية دولية مع الجواد «بي إي سي هوجو» (18 سنة)، بعد تحقيقه لأفضل زمن دون خطأ وبلغ 21.53 ثانية.
ويشهد نادي أبوظبي للفروسية اليوم المزيد من الفعاليات والمنافسات أهمها منافسة كأس بطولة رئيس الدولة من فئة الخمس نجوم في نسختها الـ 15، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ160 سم.

