الرياضة

صلاح: ممتن لتواجدي وسط هذا الجيل من لاعبي منتخب مصر

صلاح: ممتن لتواجدي وسط هذا الجيل من لاعبي منتخب مصر
11 يناير 2026 10:54


الرباط (أ ف ب)
أكد قائد المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح أن «الأداء الجماعي كان العامل الأهم في تحقيق الفوز» على ساحل العاج حاملة اللقب (3-2) أمس في أغادير، وبلوغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية في المغرب.
وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة، حيث اختُير أفضل لاعب بعدما سجّل هدفاً وصنع آخر لرامي ربيعة: «سعيد بالفوز وبلوغ دور الأربعة، وممتن لتواجدي وسط هذا الجيل من لاعبي المنتخب»، مضيفاً: «فخور بارتداء قميص منتخب مصر، وكل اللاعبين مقدرون حجم هذا القميص والمسؤولية الملقاة على عاتقهم».
وأوضح نجم ليفربول أن طموحه الأكبر هو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، رغم تحقيقه معظم البطولات خلال مسيرته.
وتابع أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كباراً، سواء المحترفين في أوروبا، أو المتواجدين في الدوري المصري، مؤكداً أن الجميع يقاتل دائماً من أجل الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية.
وأشار إلى أن حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة يُعد تتويجاً لمجهود الفريق بالكامل، مبرزاً أن فرحة الجماهير المصرية تُمثّل له قيمة خاصة ودافعاً كبيراً لمواصلة المشوار في البطولة.
وتحدّث عن أجواء المعسكر الحالي، قائلاً: «هذا المعسكر هو الأفضل في حياتي الكروية، الجميع داخل المنتخب أسرة واحدة، بدايةً من الجهاز الفني وحتى اللاعبين.
من جهته، أكد المدرب حسام حسن: «أن الفراعنة يلعبون كل مباراة وكأنها نهائي كأس»، مشيراً إلى أنه يمتلك «لاعبين كباراً هم الأفضل، ونحن نخوض كل مباراة بخطط مناسبة لها».
وشدّد حسام حسن على جاهزية الفراعنة للعب في أي مكان بالمغرب، موضحاً: «واجهنا منتخباً هو الأقوى أفريقياً، لكننا نحترم جميع المنتخبات، وسنحضر من الآن لمباراة السنغال في نصف النهائي».

