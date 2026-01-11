كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد.. تعرف على توقعات الذكاء الاصطناعي



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي برشلونة وريال مدريد في ثاني كلاسيكو هذا الموسم ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، مساء اليوم، حيث يتنافسان على أول لقب محلي في الموسم، ومن المتوقع أن تحسم أدق التفاصيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، لكن البيانات تشير إلى أن فريق البلوجرانا يدخل المباراة بميزة طفيفة.

ويصل برشلونة إلى المباراة بمستوى جماعي أفضل من ريال مدريد، مدعوماً بمركزه المتقدم في الدوري الإسباني، حيث يتصدر الترتيب. في المقابل، يخوض ريال مدريد الكلاسيكو تحت ضغط كبير لتصحيح مساره المتذبذب الذي أثار الشكوك حول أدائه طوال معظم الموسم.

ورغم من أن المرينجي استعاد توازنه في آخر مباراتين، بفوزه الساحق على ريال بيتيس في الدوري الإسباني وإقصائه أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، إلا أن متطلبات المباراة النهائية ضد غريمه التقليدي تشكل تحدياً مختلفاً تماماً.

وأقيمت مباراة الكلاسيكو الوحيدة هذا الموسم 2025 /26 في افتتاحية الدوري الإسباني، حيث فاز ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ومنح هذا الفوز الفريق الملكي دفعة معنوية في البداية، ولكن مع تقدم الموسم، أظهر الفريقان تبايناً كبيراً في أدائهما. فبينما تذبذب أداء ريال مدريد بين تقديم عروض مقنعة وهزائم مقلقة، أظهر برشلونة ثباتاً أكبر في المستوى.

وكان آخر مثال على ذلك مباراة نصف نهائي كأس السوبر، حيث برشلونة نظيره أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0، مظهراً تفوقاً مطلقاً تكتيكياً وذهنياً. تعزز هذه النتيجة الشعور بأن برشلونة في أفضل حالاته هذا الموسم.

ورغم الانتعاش الأخير الذي شهده ريال مدريد، إلا أن الشعور السائد هو أن الفريق لم يحقق بعد الاستقرار المطلوب. فقد اتسم الموسم بعدم الاستقرار، نتيجة للثغرات الدفاعية والاعتماد على التألق الفردي، وقد عزز إقصاء أتلتيكو مدريد والفوز الساحق على ريال بيتيس من ثقة الفريق، لكنهما لم يمحوا سلسلة النتائج السلبية التي استمرت لفترة طويلة.

وفي المقابل، لا يكتفي برشلونة بتصدر الدوري الإسباني فحسب، بل رسخ هويته بوضوح، بفضل تشكيلته المتماسكة وأسلوبه الهجومي الفعال للغاية. وقد زادت معنويات الفريق بعد فوزه الساحق على أتلتيك بلباو، ما يجعله خصما خطيراً للغاية في مباراة نهائية من جولة واحدة.

وأصدرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات توقعاتها لنهائي كأس السوبر الإسباني، وبحسب الذكاء الاصطناعي، يعتبر برشلونة المرشح الأوفر حظاً للفوز بنسبة 40.8%، بينما تبلغ نسبة فوز ريال مدريد 38.8%، ويأتي التعادل في الوقت الأصلي بنسبة 20.4%، وتعكس هذه النسب أفضل لحظات برشلونة، لكنها لا تستبعد ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، حيث يمكن للتاريخ والموهبة الفردية وضغط المباراة النهائية أن تغير أي توقعات.