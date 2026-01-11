تاريخ نهائيات كأس السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة.. من فاز أكثر؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يحسم لقب كأس السوبر الإسباني، في نسخته الثانية والأربعين، بمباراة كلاسيكو للمرة الحادية عشرة في تاريخ الكأس التي أنشئت عام 1982، حيث يتنافس برشلونة وريال مدريد في نهائي آخر، مساء اليوم، في جدة، بالسعودية، وهو النهائي الرابع على التوالي بين الفريقين.

وتاريخياً، ستكون هذه المرة العاشرة التي تشهد مواجهة كلاسيكو في نهائي كأس السوبر، حيث يهيمن ريال مدريد حالياً على سجل المواجهات النهائية بسبعة انتصارات وثلاث هزائم، مع العلم أن برشلونة فاز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات نهائية ضد ريال مدريد منذ تطبيق النظام الحالي (بطولة من 4 فرق).

وفي ظل نظام النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، أقيمت 7 مباريات نهائية، فاز ريال مدريد بـ6 منها. مع ذلك، يعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 15 لقباً، منها 4 ألقاب في العقد الأخير. ويأتي ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 13 لقباً.

وكسر برشلونة سلسلة من أربع هزائم متتالية في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في عام 2011. وفاز الفريق، بقيادة بيب جوارديولا، بنتيجة إجمالية 5-4.

وفي عام 2023، وتحت قيادة تشافي هيرنانديز، تمكن برشلونة من الفوز بكأس السوبر، وهذه المرة في مباراة واحدة (3-1)، وفي النسخة الأخيرة 2025، بقيادة هانسي فليك، سحق برشلونة ريال مدريد (5-2) ليحافظ على هيمنته كأكثر الفرق فوزاً بكأس السوبر الإسباني، ومساء اليوم الأحد، يصل فريق فليك كمرشح أوفر حظاً للفوز، بعد تسعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ثمانية منها بفارق هدفين على الأقل.

وفي المقابل، فاز ريال مدريد في مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه لا يزال يعاني ضعف الأداء الجماعي، ويدرك تشابي ألونسو أن الهزيمة في النهائي ستؤدي على الأرجح إلى إقالته من تدريب الفريق الملكي.

وستكون مباراة اليوم هي النهائي رقم 28 لبرشلونة، حيث فاز في 15 مباراة، وخسر 12. أما ريال مدريد، فسيلعب على اللقب للمرة العشرين، برصيد 12 فوزاً و7 هزائم. وكان الفريق الملكي قد فاز بنسخة 1989 دون خوض المباراة النهائية، حيث كان بطل الدوري والكأس يحرز اللقب تلقائياً آنذاك.

وبنظام البطولة الحالي (4 فرق)، ومع احتساب نسخة 2026، يعد ريال مدريد النادي الأكثر وصولاً إلى النهائيات 6، والأكثر تتويجاً بالألقاب 3. أما برشلونة، فقد وصل إلى 5 نهائيات، محققاً لقبين.

كأس السوبر الإسباني

عدد النسخ: 42

عدد ألقاب برشلونة: 15

عدد ألقاب ريال مدريد: 13

عدد مرات وصول برشلونة إلى النهائيات: 28

عدد مرات وصول ريال مدريد إلى النهائيات: 20

جميع الكلاسيكيات في نهائيات كأس السوبر الإسباني

1988: ريال مدريد 3-2 برشلونة

1990:ريال مدريد 5-1 برشلونة

1993: ريال مدريد 4-2 برشلونة

1997: ريال مدريد 5-3 برشلونة

2011: برشلونة 5-4 ريال مدريد

2012: ريال مدريد 4-4 برشلونة (فاز الريال بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض)

2017: ريال مدريد 5-1 برشلونة

2023: برشلونة 3-1 ريال مدريد

2024: ريال مدريد 4-1 برشلونة

2025: برشلونة 5-2 ريال مدريد

برشلونة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

عدد المباريات: 18

فوز برشلونة: 6

فوز ريال مدريد: 10

تعادلات: 2

أهداف برشلونة: 29

أهداف ريال مدريد: 40