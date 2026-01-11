الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
11 يناير 2026 21:01

 
القاهرة (د ب أ)

عاد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، إلى الطبيب المعالج في فرنسا، والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة. وذكر المركز الإعلامي للأهلي، اليوم الأحد، أن الخطيب أجرى المزيد من الفحوص الطبية التي خضع لها هناك للاطمئنان على صحته، وتحديد الجوانب العلاجية التي يستمر عليها في ظل الابتعاد عن الضغوط العصبية والذهنية لتفادي أي مضاعفات.
وكان محمود الخطيب قد حرص قبل السفر إلى فرنسا يوم الخميس الماضي على إجراء العديد من الاجتماعات، للتأكيد على دورية العمل والصلاحيات الكاملة لكافة القائمين على الملفات المختلفة، بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي.

