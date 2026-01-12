الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ألونسو بعد الخسارة: السوبر الإسباني أقل بطولات الموسم أهمية!

ألونسو بعد الخسارة: السوبر الإسباني أقل بطولات الموسم أهمية!
12 يناير 2026 08:40

جدة(د ب أ)
أشاد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، بلاعبيه رغم الخسارة 2 / 3 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد.
وصرح ألونسو عبر قناة "موفيستار" عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية: "الخسارة مؤلمة في كل الأحوال، لكن المباراة كانت متكافئة ومثيرة وحماسية، وكنا قريبين جداً من التعادل، ولكن أهدرنا فرصتين في الدقائق الأخيرة".
وأضاف: "المنافسة كانت شرسة حتى النهاية، ونبارك لبرشلونة على اللقب".
واستدرك: "لكن الفريق أظهر شخصية قوية طوال المباراة، وقاتل بشراسة، وخرجنا بالتعادل 2 / 2 في الشوط الأول بعد إثارة كبيرة في آخر 15 دقيقة". وتابع: "المنافسة كانت قوية ومتقاربة في الشوط الثاني، وبرشلونة حالفه الحظ في الهدف الثالث، وحاولنا تسجيل التعادل، ولكن لم يحالفنا التوفيق".
وانتقل تشابي ألونسو للحديث عن فينيسيوس جونيور صاحب الهدف الأول لريال مدريد في شباك برشلونة، قائلاً: "لقد قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً مميزاً، وشكل خطورة على الجبهة اليسرى".
واستطرد مدرب ريال مدريد: "لقد بذل الفريق بالكامل جهداً كبيراً، ولكن الفوز لم يكن من نصيبنا". وختم ألونسو تصريحاته "سنطوي هذه الصفحة سريعاً، السوبر الإسباني هي أقل البطولات أهمية في الموسم، وعلينا التطلع للأمام، ومحاولة رفع معنويات اللاعبين".

