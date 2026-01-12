الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الكندي راونيتش يعتزل «المضرب»

الكندي راونيتش يعتزل «المضرب»
12 يناير 2026 10:44

ملبورن (أ ف ب)
قرر الكندي ميلوش راونيتش الذي وصل في 2016 إلى المركز الثالث عالمياً في أفضل تصنيف له، اعتزال كرة المضرب عن 35 عاماً بعد مسيرة أحرز خلالها ثمانية ألقاب ووصل فيها إلى نهائي بطولة ويمبلدون.
وغاب الكندي الذي تميز بإرسالاته القوية، عن الملاعب منذ أكثر من عام بسبب لعنة الإصابات التي تلاحقه، ما دفعه أخيراً إلى اتخاذ قرار الاعتزال.
وقال راونيتش الذي بات عام 2016 أول كندي يصل إلى نهائي بطولة كبرى، حيث خسر أمام البريطاني أندي موراي في ويمبلدون بعدما أقصى السويسري روجيه فيدرر من نصف النهائي: «إنها اللحظة التي تعلم بأنها ستأتي يوماً ما، لكنك لا تشعر أبداً بأنك مستعد لها».
وتابع «الآن، أنا مستعد (نفسياً) أكثر من أي وقت مضى (للاعتزال). كنت من أكثر الناس حظاً لأني عشت وحققت أحلامي».
ويبقى 2016 أفضل موسم في مسيرة راونيتش، إذ وصل أيضاً إلى نصف نهائي بطولة «أيه تي بي» الختامية، إلى جانب نهائي ويمبلدون، منهياً العام ثالثاً في تصنيف رابطة المحترفين.
وكانت مشاركته الأخيرة في أولمبياد باريس 2024 حيث خرج من الدور الأول، فيما يعود لقبه الأخير إلى عام 2016 أيضاً في دورة بريزبين، حين فاز في النهائي على فيدرر، قبل أن يخسر بعدها سبع مباريات نهائية، آخرها في سينسيناتي لماسترز الألف نقطة عام 2020 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

