بايرن لفرض هيمنته على «البوندسليجا» في مواجهة كولن

برلين (د ب أ)

يحل بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلاً على كولن بعد غدٍ الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في مواجهة تبدو غير متكافئة حسابياً، لكنها تحمل في طياتها تحديات تكتيكية كبيرة.

ويدخل العملاق البافاري اللقاء وهو في حالة "اكتساح" تام للبوندسليجا، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 16 مباراة بعدما حقق 14 فوزا مقابل تعادلين، مسجلاً رقماً قياسياً أوروبياً كأقل فريق فقدانا للنقاط.

وما يعزز من قوة بايرن هو القدرات الهجومية المرعبة تحت قيادة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، والتي توجت مؤخراً بالفوز التاريخي على فولفسبورج بنتيجة 8/ 1، ليصل إجمالي أهداف الفريق في الدوري إلى 63 هدفاً، يتصدرها الإنجليزي هاري كين برصيد 19 هدفاً، يليه الكولومبي لويس دياز بثمانية أهداف.

في المقابل، يمر نادي كولن بمرحلة حرجة من الموسم، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، ويعاني من أزمة غيابات طالت ركائز دفاعه مثل تيمو هوبرز ولوكا كيليان، بالإضافة إلى إيقاف سيب فان دن بيرج.

ورغم هذه الظروف، يمتلك كولن سلاحاً سرياً يتمثل في اللاعب الشاب سعيد الملا الذي سجل سبعة أهداف.

ويتسلح كولن أيضا بقدرته على التسجيل في معظم مبارياته على أرضه بمعدل هدفين في المباراة. تاريخياً، يسيطر بايرن على المواجهات المباشرة، حيث فاز في 4 من آخر 5 مباريات، كان آخرها بنتيجة 4/ 1 في أكتوبر الماضي.

وتبرز أهمية المباراة للبايرن في الحفاظ على فارق النقاط الـ 11 مع أقرب ملاحقيه بروسيا دورتموند، الذي يستقبل ضيفه فيردر بريمن على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" غداً الثلاثاء.

ويسعى "أسود الفيستفاليا" لتعزيز موقعهم في وصافة الجدول خلف المتصدر بايرن ميونيخ، إذ يدخل دورتموند اللقاء برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، جمعها من 9 انتصارات و6 تعادلات مقابل خسارة وحيدة فقط تعرض لها أمام البافاري في أكتوبر الماضي، وهو ما يضعه في وضع مريح نسبياً بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه في صراع المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يمر فيردر بريمن بموسم صعب، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، ويعاني من تراجع واضح في النتائج بعد فشله في تحقيق أي فوز في آخر 5 مباريات رسمية، مسجلاً أسوأ سلسلة له في الموسم الحالي. تاريخياً، يتفوق بروسيا دورتموند في المواجهات المباشرة بـ 54 فوزاً مقابل 46 انتصاراً لفيردر بريمن، بينما حسم التعادل 21 لقاء.

وفي الموسم الماضي، نجح بريمن في إحراج دورتموند بفرض التعادل عليه مرتين 2/2 ومن دون أهداف، لكن الظروف الحالية ترجح كفة أصحاب الأرض الذين لم يخسروا أي مباراة في معقلهم "سيجنال إيدونا بارك" هذا الموسم، محققين 5 انتصارات وتعادلين.

وعلى المستوى الهجومي، يمتلك دورتموند قوة ضاربة سجلت هدفين على الأقل في 7 من آخر 9 مباريات بجميع المسابقات، بينما يعاني بريمن من عقم هجومي واضح، حيث فشل في التسجيل في آخر مباراتين ولم يسدد أي كرة على المرمى في لقائه الأخير ضد أوجسبورج.

ويفتقد دورتموند لخدمات مدافعه الشاب آرون أنسيلمينو للإصابة، لكنه يستعيد جهود جوب بيلينجهام بعد انتهاء إيقافه، ومن المتوقع أن يقود الهجوم الهداف سيرهو جيراسي بدعم من جوليان براندت وكريم أديمي.

أما بريمن، فيواجه أزمة حقيقية بغياب مهاجمه الأساسي فيكتور بونيفاس الذي خضع لجراحة في الركبة، مما قد يمنح الوافد الجديد يوفان ميلوسيفيتش فرصة الظهور الأول. كما يحل باير ليفركوزن ضيفاً ثقيلاً على هامبورج في ملعب "فولكسبارك ستاديون" غداً الثلاثاء في مواجهة تحمل أهدافاً متباينة للفريقين.

ويستضيف شتوتجارت فريق آينتراخت فرانكفورت غداً الثلاثاء، حيث يسعى أصحاب الأرض لمواصلة زخم انتصاراتهم الأخيرة وتثبيت أقدامهم في المربع الذهبي.

ويلتقي يوم الأربعاء لايبزج مع ضيفه فرايبورج بعد تأجيل مباراته الجولة الماضية أمام سانت باولي لسوء الأحوال الجوية. وفي باقي المباريات يلتقي غداً الثلاثاء ماينز مع هايدنهايم فيما يلتقي بعد غد الأربعاء فولفسبورج مع سانت باولي وهوفنهايم مع بروسيا مونشنجلادباخ على أن يختتم أوجسبورج الجولة يوم الخميس بملاقاة يونيون برلين.