63 فريقاً من 16 دولة يطاردون ألقاب 9 ألعاب في «عربية السيدات»



علي معالي (الشارقة)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، تستضيف إمارة الشارقة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في نسختها الثامنة خلال الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل بمشاركة 63 فريقاً يمثلون 16 دولة عربية للمنافسة في 9 ألعاب رياضية، وتم الإعلان عن الكثير من تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة.

يتنافس سيدات 16 دولة عربية في 9 ألعاب وهي: كرة السلة، الطائرة، تنس الطاولة، المبارزة، ألعاب القوى، الرماية، القوس والسهم، إلى جانب لعبتين جديدتين في هذه النسخة وهما التايكواندو بتصنيف (جي 1) الدولي، والتجديف.

رحّب الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة بالحضور في هذه الاحتفالية وقال: «على مدار الأعوام الماضية، أثبتت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أنها امتداد لمشروع الشارقة الحضاري، الذي أسّسه ورعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يؤكد دائماً على أهمية الرياضة ودورها في المجتمع وسط قطاع الشباب، وفي غرس القيم الوطنية، مما يسهم في تطوير مقدراتهم ومواهبهم، ومنذ انطلاقة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في عام 2012 جاءت نموذجاً عملياً لقدرة الرياضة على أن تكون أداة تنموية للمجتمعات، ومنصة للاحتفاء بالبطلات، وعرض تجاربهن الملهمة على المستوى العربي والدولي، وقد أسهمت الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في تأسيس هذه المنصة العربية، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة كمساحة للتلاقي وبناء الجسور وتمكين المرأة، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الشارقة بوصفها حاضنة عربية تنطلق منها الطموحات، ويصنع نماذج نسائية ملهمة قادرة على المنافسة ورفع رايات أوطانها في المحافل الإقليمية والدولية».

وقالت حنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة: «أصبحت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات منصة راسخة للتميز، وبيتاً عربياً جامعاً تلتقي فيه صاحبات الأداء العالي، ترجمة لحُلم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بمنصة تنافس شريف، تبنى فيها جسور إنسانية وصداقة دائمة بروح رياضية ننتمي بها إلى وطننا العربي».

وأضافت: «تم اعتماد منافسات التايكواندو في النسخة الأولى التي تشهد انضمامها ضمن تصنيف(جي 1) الدولي، إلى جانب إدراج رياضة التجديف، بما يعكس توسع الدورة واعتمادها لرياضات جديدة على الساحة العربية، ويمنح الأندية واللاعبات مساحة جديدة لاكتشاف قدراتهن في رياضة عالية التحدي، وتم اعتماد منافسات الكرة الطائرة رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بما يعكس المستوى الاحترافي العالي للمنافسات، ويعزّز من قيمة المشاركة الفنية والتنافسية في هذه الدورة».

وتابعت: «يتخلّل الدورة فعاليات المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني «تألق»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تحت عنوان «دمج الحركة في التعليم» ليواكب المنافسات الميدانية بطرح علمي متخصص، ويسهم في تطوير رياضة المرأة من جذورها، بمعالجة أهم مواضيع التأسيس السليم».

وقالت موزة الشامسي، مدير الدورة: «الدورة نمت في مفهومها ومكانتها، إضافة إلى حجم رياضاتها ومنافساتها، حتى غدت منصة عربية تُدار بمعايير تشغيلية واضحة، وخطط لوجستية وإعلامية وطبية تعمل كوحدة واحدة، وتتوزع منافسات وتدريبات الدورة على منشآت رياضية متعددة في إمارة الشارقة، بما يضمن أعلى درجات المرونة التشغيلية وجودة التنفيذ».



راية تميمة الدورة

شهد المؤتمر الكشف عن التميمة الرسمية للدورة التي تحمل اسم «راية» المستوحى من العلم بوصفه رمزاً للفخر والتمثيل، وجاء تصميم التميمة على هيئة أنثى الجربوع، أحد الرموز الأصيلة في الدولة، في اختيار يعكس قيم الذكاء والمرونة والقدرة على التكيّف التي تتمتع بها اللاعبة الرياضية.

وتُجسّد «راية» في تصميمها وشخصيتها البصرية رسالة تمكين المرأة العربية في الرياضة، وتعكس الطموح وروح المنافسة ضمن إطار يحافظ على الهوية الثقافية والقيم المحلية، بما ينسجم مع رؤية الشارقة ودورها في دعم وتطوير الرياضة النسائية.