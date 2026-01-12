الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يقرر إقالة مدربه تشابي ألونسو

ريال مدريد يقرر إقالة مدربه تشابي ألونسو
12 يناير 2026 21:34


مدريد (د ب أ)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو المدير الفني للفريق، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة 2 / 3 أمام برشلونة، أمس الأحد.

أخبار ذات صلة
أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد: لن أقلّد مورينيو
برشلونة يلاحق بايرن ميونيخ بـ«سلسلة الـ10 الناجحة»

وكتب النادي المدريدي في بيان عبر موقعه الرسمي «سيبقى ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي الريال، فهو أسطورة النادي، وحافظ على قيمه دائما، وسيبقى ريال مدريد بيته».
وأضاف البيان «يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم».

ريال مدريد
تشابي ألونسو
كأس السوبر الإسباني
الريال
آخر الأخبار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©