ريال مدريد يقرر إقالة مدربه تشابي ألونسو



مدريد (د ب أ)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو المدير الفني للفريق، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة 2 / 3 أمام برشلونة، أمس الأحد.

وكتب النادي المدريدي في بيان عبر موقعه الرسمي «سيبقى ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي الريال، فهو أسطورة النادي، وحافظ على قيمه دائما، وسيبقى ريال مدريد بيته».

وأضاف البيان «يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم».