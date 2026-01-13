مشاركات: كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور محطة نوعية لتمكين المرأة



أبوظبي (وام)



أكدت مشاركات في مسابقة السيدات ضمن النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين حتى 27 يناير الحالي في ميدان الفلاح، أن البطولة تمثل محطة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، وتسهم في تعزيز قدراتها وحضورها في رياضة الصيد بالصقور، بوصفها إحدى أبرز الرياضات التراثية الأصيلة في دولة الإمارات.

وأعربت حصة سالم سيف بن صليج الكتبي (13 عاماً)، المتوجة بلقب شوط السيدات لجميع الفئات «فرخ وجرناس»، عن فخرها بالمشاركة في هذه البطولة التي تحمل رمزية خاصة وقيمة كبيرة في نفوس المشاركات، لما تمثله من دعم متواصل للرياضات التراثية، مؤكدة أن البطولة أسهمت في تعزيز شغفها برياضة الصيد بالصقور.

وأثنت على الدعم المعنوي الذي تلقته من والديها وأشقائها، والتشجيع المستمر منهم على ممارسة هذه الرياضة، كما أشادت بجهود نادي أبوظبي للصقارين في تنظيم البطولة.

من جانبها، أكدت المتسابقة عائشة مبارك سعيد الكتبي، (70 عاماً)، أهمية البطولة في تحفيز المرأة على المشاركة في مختلف الرياضات التراثية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وحرصها على تطوير قدرات المرأة، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة، مشيرة إلى حرصها الدائم على تشجيع أفراد عائلتها كافة على المشاركة في المسابقات الرياضية النسائية.

ونوهت المتسابقة شمسة الكتبي، الفائزة بالمركز الثالث، بأهمية البطولة في دعم تمكين المرأة الإماراتية، وتوفير بيئة محفزة لمشاركتها في الفعاليات التراثية، مشيدة بالتنظيم المتميز لنادي أبوظبي للصقارين، وحرصه على إشراك المرأة في بطولة تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع.

كما أكدت المتسابقة عالية الهاجري، (15 عاماً)، حرصها على المشاركة في البطولة لما تمثله من فرصة كبيرة للمرأة لإبراز مهاراتها في رياضة الصيد بالصقور، إلى جانب قيمتها المعنوية العالية كونها تحمل اسم رئيس الدولة، مثمنة الجهود التنظيمية لنادي أبوظبي للصقارين.

من جانبها، وصفت أوسرا رايزيت، من ليتوانيا، البطولة بأنها تعكس اهتمام دولة الإمارات بالرياضات التراثية، من خلال تنظيم منسق يتيح الفرصة لمشاركة السيدات من مختلف الأعمار، معربة عن سعادتها بمتابعة منافسات البطولة في أبوظبي، وبالمستويات الجيدة التي ظهرت بها المشاركات، والمهارات العالية التي قدمتها الصقور خلال المنافسات.