ألفارو أربيلو مديراً فنياً جديداً لريال مدريد



مدريد (د ب أ)



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة 2 / 3 أمام برشلونة، أمس الأحد.

وكتب النادي المدريدي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيبقى ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي الريال، فهو أسطورة النادي، وحافظ على قيمه دائماً، وسيبقى ريال مدريد بيته».

وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم».

وفي بيان آخر منفصل، أعلن ريال مدريد تعيين مدافعه السابق، ألفارو أربيلو مديراً فنياً للفريق. وأشار إلى أن أربيلو يعمل مدرباً للفريق الرديف بالنادي منذ يونيو 2025، وقضى مسيرته التدريبية بالكامل بالتنقل بين فرق الشباب والناشئين في النادي المدريدي منذ عام 2020، وحقق عدداً من الألقاب، منها الثلاثية التاريخية مع فريق الشباب، الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022 / 2023، إضافة إلى لقب الدوري في موسم 2024 / 2025.

وقضى ألفارو أربيلو كلاعب فترة ناجحة بقميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2016، شارك خلالها في 238 مباراة رسمية، وتوج بثمانية ألقاب، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، خاض أربيلو 56 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، وساهم في تتويجه بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ولقب أمم أوروبا مرتين متتاليتين في 2008 و2012.