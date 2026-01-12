الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألفارو أربيلو مديراً فنياً جديداً لريال مدريد

ألفارو أربيلو مديراً فنياً جديداً لريال مدريد
12 يناير 2026 21:52

 
مدريد (د ب أ)


أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، إنهاء التعاقد مع تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإسباني بالهزيمة 2 / 3 أمام برشلونة، أمس الأحد.

أخبار ذات صلة
أربيلوا مدرب ريال مدريد الجديد: لن أقلّد مورينيو
برشلونة يلاحق بايرن ميونيخ بـ«سلسلة الـ10 الناجحة»

وكتب النادي المدريدي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «سيبقى ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي الريال، فهو أسطورة النادي، وحافظ على قيمه دائماً، وسيبقى ريال مدريد بيته».
وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم».
وفي بيان آخر منفصل، أعلن ريال مدريد تعيين مدافعه السابق، ألفارو أربيلو مديراً فنياً للفريق. وأشار إلى أن أربيلو يعمل مدرباً للفريق الرديف بالنادي منذ يونيو 2025، وقضى مسيرته التدريبية بالكامل بالتنقل بين فرق الشباب والناشئين في النادي المدريدي منذ عام 2020، وحقق عدداً من الألقاب، منها الثلاثية التاريخية مع فريق الشباب، الدوري وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في موسم 2022 / 2023، إضافة إلى لقب الدوري في موسم 2024 / 2025.
وقضى ألفارو أربيلو كلاعب فترة ناجحة بقميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2016، شارك خلالها في 238 مباراة رسمية، وتوج بثمانية ألقاب، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني.
وعلى المستوى الدولي، خاض أربيلو 56 مباراة بقميص منتخب إسبانيا، وساهم في تتويجه بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ولقب أمم أوروبا مرتين متتاليتين في 2008 و2012.

ريال مدريد
تشابي ألونسو
كأس السوبر الإسباني
الدوري الإسباني
الدوري الإسباني لكرة القدم
آخر الأخبار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح المزروعي
اليوم 21:08
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
الأخبار العالمية
«الفاو» تثمن التزام الإمارات بدفع أجندة الزراعة المستدامة والذكية مناخياً
اليوم 21:05
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
الرياضة
«ليلة الأساطير» تكمل لوحة «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة»
اليوم 21:00
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اقتصاد
مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعزّز قدرات القطاع عبر برامج تدريبية شاملة
اليوم 20:51
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اقتصاد
طيران الإمارات تُطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©