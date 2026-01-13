هانسي فليك كابوس ريال مدريد بـ 5 من 6



معتز الشامي (أبوظبي)

بنى هانسي فليك سمعة تدريبية مرموقة في جميع أنحاء أوروبا، لكن أحد أبرز جوانب مسيرته هو سجلّه الاستثنائي ضد ريال مدريد، فمواجهة أنجح نادٍ في كرة القدم الأوروبية ليست بالسهولة، ومع ذلك، لطالما وجد فليك طُرقاً للتفوق على العملاق الإسباني ذكاء ومهارة وتغلباً عليه.

ويُعد سجل فليك أمام ريال مدريد شاهداً على مكانته المرموقة بين المدربين المعاصرين. فالفوز على ريال مدريد مرة واحدة قد يكون حدثاً لا ينسى، أما تكراره، وبشكل مقنع، فهو دليل على التميز التدريبي الحقيقي، وبالنسبة لفليك، أصبحت مباريات النادي الملكي أكثر من مجرد مباريات عادية، بل هي عروض حية لفلسفته الكروية في أبهى صورها.

وأشرف المدرب الألماني هانسي فليك على 6 مباريات ضد ريال مدريد كمدرب لبرشلونة، فاز في 5 منها، وخسر مرة واحدة فقط بنتيجة 2-1 أمام فريق العاصمة في الليجا في وقت سابق من هذا الموسم.

وسواء كان كارلو أنشيلوتي أو تشابي ألونسو، فإن سجلَّ فليك المذهل على ريال مدريد لا يُشكّل فقط شوكة دائمة في خاصرة أنجح ناد في كرة القدم الأوروبية، بل إنه أيضاً أفضل من أي مدرب لبرشلونة سبقه منذ عام 2000.

ويتمتع فليك بنسبة فوز تبلغ 83% على ريال مدريد، وهي أعلى نسبة فوز لأي مدرب للنادي الكتالوني خلال الـ 26 عاما الماضية، وكان أقرب منافس له هو بيب جوارديولا، الذي فاز في 60% من مبارياته الـ 15 ضد ريال مدريد، يليه عدد من المدربين بنسبة فوز 50%.

لكن الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو متوسط النقاط التي يحصدها فليك ضد ريال مدريد: فبعد فوزه في خمس مباريات وخسارته في مباراة واحدة فقط، يحقق فليك معدل 2.5 نقطة في المباراة الواحدة ضد الغريم التاريخي لبرشلونة.

هذا الرقم أعلى بكثير من جوارديولا صاحب المركز الثاني (2.07) وتيري فينابلز صاحب المركز الثالث (1.83)، ويتجاوز بكثير ما حققه مدربون بارزون في تاريخ النادي الحديث، مثل لويس إنريكي (1.67)، ولويس فان جال (1.67)، وإرنستو فالفيردي (1.67)، ويبلغ متوسط نقاط فليكس ضعف متوسط نقاط أسلافه المباشرين، حيث لم يحقق تشافي سوى 1.2 نقطة في المباراة الواحدة ضد ريال مدريد خلال فترة وجوده في النادي.

سجل فليك أمام ريال مدريد

عدد المباريات: 6

فوز: 5

تعادل: 0

خسارة: 1

سجل: 20

استقبل: 11