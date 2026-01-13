قرية الإمارات العالمية للقدرة تُطلق برنامج الإسعافات الأولية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة إطلاق أول برامجها التدريبية المعتمدة دولياً في الإسعافات الأولية للخيول بشهادة واعتماد هيئة هايفيلد البريطانية، ويُعد إنجازاً عالمياً جديداً ضمن هذا التخصّص الحيوي.

وأكدت القرية في بيان لها أن هذه الخطوة الرائدة تعزّز مكانة دولة الإمارات كمنصة احترافية عالمية في مجال الفروسية، من خلال إطلاق أول برامجها التدريبية المعتمدة دولياً في الإسعافات الأولية للخيول، باعتراف دولي ضمن هذا التخصّص الحيوي، من هيئة «هايفيلد البريطانية».

وأوضحت أن البرنامج يهدف لترسيخ أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية للخيول، ويقدم تدريباً عملياً متقدماً لمختلف الفئات غير البيطرية من ملاك الخيول وطاقم العناية بالخيل والفرسان وعشاق الخيل، لتقييم الحالات الطارئة التي تتعرض لها الخيل، وكيفية التفاعل معها، وتقديم الإسعافات الأولية، والطوارئ الفورية لحين وصول التدخل البيطري، وضمان سلامة وتعافي الخيل.

وكشفت أن البرنامج يتضمن التدريب ومهارات التعامل مع الحالات الطارئة، والإجراءات الوقائية، وتطبيقات الإسعافات الأولية العملية تحت إشراف خبراء متخصصين.

وأشارت إلى أن الانعقاد الأول للبرنامج الذي أقيم على مدار يومي 10 و11 يناير الجاري في قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة 26 من الأطباء البيطريين والخريجين، وطاقم العناية بالخيل من محبي وممارسي الفروسية والرعاية البيطرية، تضمن جلسات عملية على الخيول، لتعزيز مهارات المتدربين في بيئة تدريب احترافية حديثة وعالمية.

وشددت قرية الإمارات العالمية للقدرة على استمرارها في نهج التعليم والتطوير المستمر، من خلال إطلاق واعتماد برامج تدريبية متخصّصة ومعترف بها دولياً، بما يضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة للخيل في جميع الأوقات، وفق أفضل المؤشرات العالمية.