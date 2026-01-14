الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فريق عمل الترخيص يزور أندية الدرجة الأولى

فريق عمل الترخيص يزور أندية الدرجة الأولى
14 يناير 2026 19:00

 
دبي (الاتحاد)

باشر فريق عمل ترخيص أندية الدرجة الأولى تنفيذ زيارات ميدانية لـ 15 نادياً من أندية الدرجة الأولى، وهي: دبا الحصن، الحمرية، حتا، الجزيرة الحمراء، يونايتد، العروبة، الذيد، مصفوت، الإمارات، العربي، الفجيرة، سيتي، جلف يونايتد، مج، والاتفاق، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق معيار البنية التحتية والمتطلبات المعتمدة ضمن دورة الترخيص لموسم 2025–2026، بما ينسجم مع أهداف تطوير منظومة الاحتراف في أندية الدرجة الأولى.
ويقوم فريق العمل خلال الزيارات بالاطلاع على مستوى التزام النادي بمعايير الترخيص المعتمدة، حيثُ يتم تفقد الملاعب الرئيسة للأندية، وغرف تبديل ملابس اللاعبين، والصالات الرياضية وتجهيزاتها، إضافة إلى العيادات الطبية وكافة المرافق المرتبطة بنشاط كرة القدم، للتأكد من استيفائها للمعايير المطلوبة وضمان جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية.
ويؤكد فريق عمل ترخيص الأندية على أهمية هذه الزيارات الميدانية لما تمثله من فرصة لشرح ومناقشة المتطلبات التطويرية الجديدة، التي يتعين على الأندية تنفيذها في الفترة القادمة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الاحترافية في أندية الدرجة الأولى والوصول بها إلى مراحل أكثر تقدماً.

