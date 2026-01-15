فرسان الإمارات وسوريا يتألقون في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

استمرت منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز في نسختها الثالثة عشرة، حيث واصل فرسان الإمارات وسوريا تألقهم في اليوم الثاني من البطولة التي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات وبتنظيم من الأكاديمية، وبتنظيم من قبل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وخلال اليوم الثاني، قفز الفارس الإماراتي سعود محمد المعيني إلى صدارة المنافسات الدولية لفئة الـ(جونيورز)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، حيث توّج المعيني مع الجواد «كارتوشي ام زد» بلقب فئة الـ(جونيورز) بفارق التوقيت، في حين حلّت كل من الفارسة الإماراتية فاطمة إتان يوسف والفارسة البلغارية ناستاسيا كلاتس في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

أما في ثاني المنافسات الدولية لفئة الفرسان الأشبال، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ110 سم، حقق الفارس السوري زهير محمد الزبيبي المركز الأول مع الفرس «سنو وايت»، أما المركز الثاني فكان من نصيب الفارس الإماراتي بخيت محمد القبيسي، وجاء في المركز الثالث الفارس العراقي حمزة الدليمي.

وفي فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ115 سم، تقدّم منصة التتويج الجواد «بينك فلويد في آند في» بقيادة الفارس الإماراتي الشاب سيف عويضة الكربي، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفرس «بي بالنتاين» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، ونال جائزة المركز الثالث الجواد «برينس بيلس فان» بقيادة الفارس السوري صبري بادنكي.

وحقق الفارس السوري الشاب ليث غريب، فوزه الثالث في البطولة، والثاني مع الفرس «فافوريت دو جراندري»، محرزاً معها ثنائية رائعة، وأهدته مركز صدارة المنافسات الدولية لفئة الشباب، ففي المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم سجل غريب أفضل زمن مع الفرس «فافوريت»، في حين توّج بالمركز الثاني الفارس الشاب الشيخ خالد سلطان القاسمي، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة فاطمة إنتان يوسف.

وواصل الفارس السوري الشاب ليث غريب، تألقه اللافت، وأحرز فوزه الرابع في البطولة، والثالث في المنافسات الدولية من فئة النجمتين، وفوزه الأخير جاء في منافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ120 سم. وبفارق التوقيت خطف ليث غريب مركز الصدارة عقب إكماله جولة التمايز على صهوة الفرس «أليت دو بونتس» (12 سنة)، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي الشاب سيف عويضة الكربي، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري محمد غالي الزيبك.

وفي المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين الخاصة لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، على حواجز الـ125 سم، توّجت الفرس «أونورا جيه» بقيادة الفارس محمد حمد الكربي، ونال جائزة المركز الثاني الفارس سالم أحمد السويدي، في حين كان المركز الثالث من نصيب الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس.

ونال الفارس السوري عمرو حمشو البطاقة التأهيلية الأولى لمنافسة الجائزة الكبرى والتي ستقام أمسية الجمعة في ختام البطولة. وجاء فوز حمشو في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، وصُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، حيث تصدر الفائزين مع الفرس «ماتش لوفد»، في حين حلّ الفارس المصري عمرو جمال محمد في المركز الثاني، وجاء الفارس السوري أسامة الزبيبي في المركز الثالث.

وفي المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، التي صُمم مسارها بحواجز الـ125 سم، توّج بالصدارة الفارس الإماراتي هزاع حمد الظاهري بصحبة الفرس «غدوي داردلي»، ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري محمد مغيث الشهاب، في حين حقق الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي المركز الثالث.