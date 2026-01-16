السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فان نيستلروي ينضم لجهاز المنتخب الهولندي

فان نيستلروي ينضم لجهاز المنتخب الهولندي
16 يناير 2026 18:30

لاهاي(أ ف ب)
عاد المهاجم السابق رود فان نيستلروي إلى المنتخب الهولندي الذي خاض معه مباراته الدولية السبعين الأخيرة عام 2011، ليكون ضمن الطاقم الفني للمدرب رونالد كومان في إطار التحضيرات لمونديال 2026، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الجمعة.
وقال ابن الـ49 عاماً الذي أشرف على ليستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي وقبلها على أيندهوفن وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي لأربع مباريات فقط، إن «العودة إلى هذا الدور مع المنتخب الهولندي وتمثيل هولندا إلى جانب هذا الطاقم وهذه المجموعة الموهوبة من اللاعبين شرف كبير وتحد رائع بالنسبة لي».
وبدوره قال كومان عن المهاجم السابق الذي سجل 35 هدفاً لمنتخب بلاده، إنه يتطلع إلى الاستفادة من «الخبرة القيّمة التي يمتلكها فان نيستلروي في البطولات، سواء كلاعب أو كمدرب».
وتأهل المنتخب الهولندي من مجموعته في التصفيات الأوروبية من دون هزيمة، وكانت العثرة الوحيدة تعادله ذهاباً وإياباً أمام بولندا.
وسيواجه المنتخب الهولندي في دور المجموعات كلاً من اليابان وتونس، إضافة إلى الفائز من مسار بولندا وأوكرانيا والسويد وألبانيا في الملحق الأوروبي.
وفي نسخة 2022، خسر المنتخب الهولندي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي أمام ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بعد مواجهة متوترة في قطر.

أخبار ذات صلة
500 مليون طلب لتذاكر مونديال 2026.. وكولومبيا والبرتغال في القمة
منتخب هولندا
كأس العالم 2026
كومان
رود فان نيستلروي
