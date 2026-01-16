سلوت يترقب عودة محمد صلاح إلى ليفربول

لندن(د ب أ)

أبدى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، ترحيبه بعودة النجم الدولي المصري محمد صلاح من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه سيكون سعيداً برؤية قائد منتخب (الفراعنة). وتعود آخر مشاركة لصلاح مع ليفربول إلى منتصف ديسمبر الماضي، عندما شارك كبديل أمام برايتون، بعد خمسة أيام فقط من استبعاده من قائمة الفريق بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، التي شكك فيها بمستقبله مع النادي، موضحاً أنه تعرض للخيانة.

وشهدت هذه الأيام القليلة توتراً كبيراً، حيث دارت تكهنات حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية عن قلعة (أنفيلد)، لكن هذا الاحتمال لم يكن وارداً على الإطلاق، لا سيما بعد إصابة السويدي ألكسندر إيزاك، صاحب الصفقة الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات البريطانية، بكسر في الساق. وأسهمت مشاركة صلاح في البطولة، المقامة حالياً بالمغرب، في تهدئة الأجواء، وحرص سلوت على التأكيد على أهمية عودته، مستخدماً كلمة «سعيد» أربع مرات للتأكيد على ذلك. وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن لقاء ليفربول مع بيرنلي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غداً السبت: «أولا وقبل كل شيء، يتعين عليه أن يخوض مباراة مهمة أخرى مع مصر غداً، ثم يعود إلينا». وأضاف سلوت: «أنا سعيد بعودته، محمد كان لاعباً مهماً جداً لهذا النادي ولي شخصياً، لذا أنا سعيد بعودته». وأوضح المدرب الهولندي: «حتى لو كان لدي 15 مهاجماً، لكنت سأرحب بعودته أيضاً، لكن هذا ليس وضعنا الحالي. أنا سعيد بعودته بعد مباراة مهمة لا يزال عليه خوضها». وأشار سلوت إلى أنهم يتحدثون مع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حول موعد عودته، حيث يستعد ليفربول لملاقاة أولمبيك مارسيليا الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بعد مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري. وأكد مدرب ليفربول: «هذا أمر نناقشه معاً. ما هو المتوقع منه هناك وهنا. أولاً وقبل كل شيء، يتعين عليه أن يخوض مباراة مهمة غداً». ويعود صلاح لتشكيلة ليفربول، التي عانت من العديد من الغيابات، بسبب إصابات إيزاك وكونور برادلي، الذي سيغيب عن الموسم بأكمله بسبب تعرضه لإصابة بالغة في الركبة. وحافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم في 11 مباراة متتالية، شارك صلاح في ثلاث منها في بداية هذه السلسلة، ويبدو الفريق الأحمر الآن أكثر استقراراً بكثير مما كان عليه قبل رحيل النجم المصري.