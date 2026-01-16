السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرياح ترجئ منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

الرياح تفرض تعديلاً على برنامج كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور (وام)
17 يناير 2026 01:52

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، تعديل برنامج مسابقة أشواط العامة ملاك فئة قرموشة جير - فرخ وجرناس، والتي كانت مقررة أمس، لتقام غداً، وذلك بسبب سرعة الرياح، مع ترحيل بقية المنافسات يوماً حسب الترتيب الزمني.
وأكّدت اللجنة المنظمة في نادي أبوظبي للصقارين، في بيان لها، حرصها على إقامة البطولات في أجواء مثالية، تضمن استمرار النجاح اللافت، الذي حققته الفعاليات على مدار الأيام الستة الماضية وسط منافسة قوية ومستويات متميزة.
وقال سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين: «إن المنافسات الماضية حققت نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة من الفئات كافة، وتفاعلاً مجتمعياً، بما يتماشى مع جهود النادي في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتصميم الفعاليات المحفّزة، وتبنّي المبادرات الاستراتيجية، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتحفيز الطلاب للتعرف على الموروث الوطني الأصيل».
وأشار إلى أن البطولة برمزيتها السامية، ومكانتها المرموقة، تعزز الجهود الوطنية في الاهتمام والاحتفاء بهذه الرياضة، لاسيما أنها تمثل ركيزة أساسية للتراث، وقيم الماضي، والإرث الوطني، والأثر المستدام في نفوس جميع الأجيال.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
