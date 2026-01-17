أسوأ مدرب خلال 20 عاماً.. إحصائيات صادمة لفرانك مع توتنهام

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يبدو أن هناك نهاية لتراجع توتنهام، وسط تكهنات متزايدة حول رحيل المدرب توماس فرانك، 53 عاماً، وبسبب الأداء السيئ، تنقسم الآراء حتى داخل إدارة النادي بشأن إقالته.

وواصل توتنهام أسوأ سلسلة نتائج له، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في آخر 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات. وتراجع ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الرابع عشر، وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خسارته 1-2 على أرضه أمام أستون فيلا، في الدور الثالث.

وتولى فرانك تدريب توتنهام قبل أقل من 200 يوم، خلفاً لأنجي بوستيكوجلو، ومع ذلك، تُظهر الإحصائيات الجديدة مدى تراجع مستوى الفريق تحت قيادة المدرب الدنماركي، ما قد يدفع النادي للبحث عن مدرب ثالث في أقل من عام.

وبعد الهزيمة أمام أستون فيلا، حقق فرانك 12 فوزاً و8 تعادلات و12 خسارة من أصل 31 مباراة قاد فيها توتنهام. هذا يعطيه معدلاً كارثياً من النقاط في المباراة الواحدة، لا يتجاوز 1.32 نقطة. ولا يقتصر الأمر على انخفاضه بنسبة 13% عن معدل سلفه بوستيكوجلو البالغ 1.52 نقطة في المباراة، بل إنه أسوأ بكثير من أداء المدربين السابقين.

وفي الواقع، يُعد معدل فرانك هو الأسوأ لأي مدرب دائم لتوتنهام منذ أكثر من عقدين، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 1.35 نقطة في المباراة الواحدة، الذي سجّله خواندي راموس خلال فترة توليه التدريب غير الموفقة بين عامي 2007 و2008، ويتسع الفارق أكثر عند النظر إلى «العصر الذهبي» تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو (1.84 نقطة في المباراة الواحدة)، أو حتى فترة جوزيه مورينيو (1.77 نقطة في المباراة الواحدة) وأنطونيو كونتي (1.78 نقطة في المباراة الواحدة). وقد أدى عجز فرانك عن تحقيق الثبات إلى تراجعه حتى عن نونو إسبيريتو سانتو، الذي بلغ متوسطه 1.65 نقطة في المباراة الواحدة قبل إقالته في عام 2021.

ويبقى أن نرى ما إذا كان توتنهام سيتخذ إجراء. لكن كل ما حدث في النصف الأول يشير إلى أن المدرب الدنماركي، إما غير مؤهل تماماً للتعامل مع ضغوط الوظيفة، أو لتحفيز فريقه على تقديم أداء أفضل. ولذلك، فهو يُعد حالياً أسوأ مدرب لتوتنهام منذ 20 عاماً.

لكن كم قد يكلف توتنهام إقالة توماس فرانك؟

يبلغ إجمالي قيمة عقد فرانك، والذي يمتد لنهاية موسم 2027-2028، نحو 20 مليون جنيه إسترليني. علماً بأنه متبقٍّ له عامان ونصف العام، فالافتراض الأساسي أنه عند الاستغناء عن مدرب، يجب دفع القيمة المتبقية من عقده كاملة، لكن، كما هو الحال في معظم الظروف، من المرجح أن يكون لدى توتنهام بند تعويضات محددة مسبقاً، ما يعني أنه لن يضطر إلى دفع المبلغ الكامل لإقالته، وتشير تقديرات صحيفة «سبيرز نيوز» إلى أن توتنهام سيضطر لدفع 8 ملايين إسترليني لفرانك لإقالته، أي ما يعادل راتب عام كامل تقريباً.

**متوسط النقاط للمباراة بجميع المسابقات لآخر 10 مدربين لتوتنهام..

**مارتن يول: 1.62

**خواندي راموس: 1.35

**هاري ريدناب: 1.73

**أندريه فيلاش بواش: 1.91

**ماوريسيو بوكيتينو: 1.84

**جوزيه مورينيو: 1.77

**نونو إسبيريتو سانتو: 1.65

**أنطونيو كونتي: 1.78

**أنجي بوستيكوجلو: 1.52

**توماس فرانك: 1.32