«07» يحصد «الرمز» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبوظبي (وام)

تواصلت، أمس، منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها السابع، والتي ينظّمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح بأبوظبي.

وحقق الصقر «07»، لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، المركز الأول في شوط الرمز للعامة ملاك - جير بيور فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «الكوت»، لخلفان نادر القبيسي، وجاء ثالثاً الصقر «رماد»، لحمد أحمد بن مجرن.

وأسفرت منافسات الشوط الأول لفئة العامة ملاك - جير بيور فرخ، عن فوز الصقر «المرعب»، لسلطان حمد سلطان بالجافلة المنصوري بالمركز الأول.

وتصدّر الصقر «تربل»، لسالم حمد سلطان بالجافلة المنصوري، الشوط الثاني لفئة العامة - جير بيور فرخ، وجاء ثانياً الصقر«غيار»، لأحمد حمد محمد قطامي العامري، وثالثاً الصقر «براق»، لمحمد حمد سلطان بالجافلة المنصوري.

وتألّق الصقر «بي 42»، لسعيد راشد سعيد سلطان الكندي، في فئة العامة ملاك جير بيور - جرناس، محققاً المركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «هادي»، لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي، وثالثاً الصقر «62»، لمحمد أحمد سلطان السلامي النيادي.

وهيمن الصقر «بي 4»، لعبدالله جمعة عاطن سعيد الكتبي على صدارة الشوط الثاني لفئة العامة ملاك جير بيور - جرناس، وجاء ثانياً الصقر «إيه 380»، لسالم محمد راشد المهندي، وثالثاً الصقر «بي 01»، لعابد صالح زايد محمد الفلاحي.

وتوّج الفائزين بالمراكز الأولى سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين.

وتتواصل اليوم منافسات البطولة، بإقامة مسابقة أشواط العامة ملاك فئة قرموشة جير - فرخ وجرناس، بعد تعديل البرنامج الزمني للفعاليات أمس، بسبب سرعة الرياح.