رموز الحقايق لـ«عصرية» و«الشرس» و«رايق» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

تواصلت، أمس، أشواط الرموز المخصّصة لهجن أبناء القبائل في سن الحقايق، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن المقام على ميدان المرموم، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، التي امتدت على مدار يومين من التحدي القوي شاركت خلاله 3216 مطية توزعت على 65 شوطاً.

وتمكنت «عصرية»، المملوكة لنايف صلاح مصلح السهلي، من الفوز بكأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار المفتوح في الشوط الأول، بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً بلغ 5:50:2 دقيقة، لتظفر بالجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم.

وحقق «رايق»، لسالم سليم الصغير الوهيبي، بندقية ولي عهد دبي للحقايق الجعدان المفتوح بزمن قدره 5:47:6 دقيقة، لينال الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وذهب كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار للإنتاج إلى «الشادن» المملوكة لحمد علي سلامه الهاجري، التي سجّلت زمناً بلغ 5:48:3 دقيقة لتحصل على الجائزة المالية البالغة مليون درهم.

أما بندقية ولي عهد دبي للحقايق الجعدان للإنتاج، فكانت من نصيب «الشرس» لمالكه سالم علي مكتوم الجنيبي، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 5:46:5 دقيقة، ليحصد الجائزة المالية البالغة 800 ألف درهم.

قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز، بحضور كل من علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء.

وكان ميدان المرموم، قد انطلاقة قوية لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك من خلال إقامة 20 شوطاً على مدار الفترة الصباحية، خُصصت 12 منها لفئة الإنتاج، وذلك لمسافة 4 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين الملاك من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسجّلت المطية «ترف»، لمالكها أحمد بطي سيف ريد السبوسي، حضورها في الشوط الأول للحقايق البكار الإنتاج، بعد أن أنهت السباق بزمن وقدره 5:52:7 دقيقة.

وتمكّن «هذال» العائد لـ جمعه راشد سعيد بالغافريه الفلاسي، من حسم الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج، قاطعاً المسافة في زمن بلغ 5:54:8 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للحقايق الأبكار الإنتاج، قدّمت «صراحة»، لـ حصن مناحي مبارك آل بريك الدوسري، أداءً قوياً مكّنها من الوصول أولاً بتوقيت 5:52:6 دقيقة.

وحقق «طريف»، لـ مبارك ناصر راشد مانع المنصوري، أفضل توقيت في الفترة الصباحية، بعدما انتزع المركز الأول في الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج بزمن قدره 5:50:7 دقيقة.