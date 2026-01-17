الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للسيدات للقدرة

لطيفة بنت منصور بن زايد وراشد بن منصور بن زايد خلال تتويج أبطال السباق (من المصدر)
18 يناير 2026 03:05

عصام السيد (أبوظبي)

تُوجت الفارسة ماسة عدنان على صهوة «جورنيت هيبولايت» لإسطبلات «الوثبة»، بلقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وشهد مشاركة 108 فارسات، وتوّجت الفائزات الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان. 

وشارك في مراسم التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.
وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية خلال 3:18:48 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.18 كلم/ساعة، وحلت ثانية الفارسة آية علي الكيومي بالجواد «بوترو رافيك» لإسطبلات الريف العجبان، بزمن قدره 3:18:53 ساعة، فيما جاءت ثالثة الفارسة شما بطي على صهوة «فيوري فيوللي» لإسطبلات المغاوير 2 بزمن قدره 3:19:29 ساعة.
وتستضيف القرية، صباح اليوم سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة الأولى 35 كلم، التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم بالأعلام الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم بالأعلام الحمراء، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كلم، وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء. وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية، عقب كل مرحلة، مدتها 50 دقيقة للأولى، أما الثانية والثالثة فترة الراحة فمدتها 40 دقيقة.
وأقيمت عصر أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كلجم، ولا يزيد نبض الخيل، عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع، على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

ملتقى مثالي للعائلة

أخبار ذات صلة
لوحات بألوان التراث في «الوثبة للتمور»
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي.. ملتقى للابتكار في «مهرجان الشيخ زايد»

كانت القرية ملتقى مثالياً للعائلة من خلال حضور الأطفال من الجنسين مع عائلاتهم لمشاهدة السباقين والاستمتاع بالفعاليات المنوعة التي ستقام على مدار اليومين، وأيضاً فرص الفوز بالهدايا والجوائز التي يتم السحب عليها. 
ويرعى السباقات في القرية: طيران الإمارات، وبريمير موتورز فورد، والمسعود لتأجير المعدات، وبنك المارية المحلي (أم بنك)، وأي إي كوين، وتشانجر دوت ايه، وإمكوين، وايفيك للمجوهرات، وأكاديمية وورلد وايد كي 9، وكاميليا للورود، وموتوبرو، وبايونيرز للضيافة والتموين إحدى شركات بن عزيز، ولابيتيت، وماري كلير أريبيا، وقناة سكاي نيوز عربية، والعين الإخبارية.

كأس فاطمة بنت منصور للسيدات للقدرة
الوثبة
فاطمة بنت منصور بن زايد
قرية الإمارات العالمية للقدرة
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©