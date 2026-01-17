ماسة عدنان بطلة كأس فاطمة بنت منصور للسيدات للقدرة

عصام السيد (أبوظبي)



تُوجت الفارسة ماسة عدنان على صهوة «جورنيت هيبولايت» لإسطبلات «الوثبة»، بلقب كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، والذي أقيم أمس بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وشهد مشاركة 108 فارسات، وتوّجت الفائزات الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في مراسم التتويج مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية.

وقطعت بطلة السباق المسافة الكلية خلال 3:18:48 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.18 كلم/ساعة، وحلت ثانية الفارسة آية علي الكيومي بالجواد «بوترو رافيك» لإسطبلات الريف العجبان، بزمن قدره 3:18:53 ساعة، فيما جاءت ثالثة الفارسة شما بطي على صهوة «فيوري فيوللي» لإسطبلات المغاوير 2 بزمن قدره 3:19:29 ساعة.

وتستضيف القرية، صباح اليوم سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، وتم تقسيم مسافة السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة الأولى 35 كلم، التي تم ترسيمها بالأعلام الزرقاء، وتبلغ مسافة الثانية 25 كلم بالأعلام الصفراء، وتبلغ مسافة الثالثة 20 كلم بالأعلام الحمراء، وتبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كلم، وتم ترسيمها بالأعلام البيضاء. وتتخلل السباق فترات راحة إجبارية، عقب كل مرحلة، مدتها 50 دقيقة للأولى، أما الثانية والثالثة فترة الراحة فمدتها 40 دقيقة.

وأقيمت عصر أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول المشاركة، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كلجم، ولا يزيد نبض الخيل، عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع، على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.



ملتقى مثالي للعائلة

كانت القرية ملتقى مثالياً للعائلة من خلال حضور الأطفال من الجنسين مع عائلاتهم لمشاهدة السباقين والاستمتاع بالفعاليات المنوعة التي ستقام على مدار اليومين، وأيضاً فرص الفوز بالهدايا والجوائز التي يتم السحب عليها.

