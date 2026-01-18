الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
18 يناير 2026 12:15


ملبورن (أ ب)
تأهّلت الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة السابعة، إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بفوزها على اللاعبة البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش بنتيجة 6/ 1 و6/ 2 اليوم الأحد، في مباراتها الافتتاحية على الملعب الرئيسي في ملبورن.
لم تُهدر باوليني الكثير من الوقت والجهد، حيث حسمت المجموعة الأولى في سبع وعشرين دقيقة، ولم تستغرق وقتاً أطول بكثير في المجموعة الثانية لإنهاء مباراتها ضد ساسنوفيتش.
وقالت باوليني: «أعتقد أنني كنت أتحلى بالتركيز طوال الوقت، لذا كان ذلك جيداً، ليس من السهل لعب المباراة الأولى في البطولات الكبرى على ملعب كبير، لكني سعيدة بأدائي».
وفي مباريات أخرى بمنافسات السيدات، فازت الأوكرانية يلينا سفيتولينا المصنفة رقم 12 على الإسبانية كريستينا بوكسا بنتيجة 6/ 4 و6/ 1، وفازت اليونانية ماريا ساكاري على الفرنسية ليوليا جينجين بنتيجة 6/ 4 و6/ 2.
وانسحبت بطلة ويمبلدون السابقة، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بسبب إصابة في الكتف قبل مباراتها المقررة في الدور الأول، مما منح تيلور تاونسند مكاناً في القرعة الرئيسية، كخاسرة محظوظة من التصفيات، لمواجهة هيلي بابتيست.
وفي مواجهة أميركية خالصة استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة على الملعب الثالث عشر، انتصرت بابتيست على تاونسند بنتيجة 6/ 3 و6/ 7 و6/ 3.

