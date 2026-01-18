«محاربي الإمارات» تدشِّن الموسم الجديد بـ «النسخة 67»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، تنظيم 10 نسخ في عام 2026، تبدأ بإقامة منافسات النسخة 67، التي تقام يوم السبت 31 يناير الجاري، في صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بتنظيم بالمز الرياضية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن إقامة 10 نسخ في الموسم الجديد، تبدأ في يناير وتنتهي في نوفمبر من العام الحالي، ويُذكر أن العام الماضي شهد تنظيم 10 نسخ ناجحة من البطولة، فيما أقيمت النسخة الأخيرة من البطولة تحت اسم «الطريق إلى أبوظبي» خارج الإمارات في لبنان.

وتشهد النسخة 67 إقامة 12 نزالاً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من نخبة من أبرز المقاتلين من المنطقة العربية والعالم، وفي أبرز مواجهات النسخة يلتقي كايو ماتشادو مع توم بريز في وزن الوسط، في النزال الرئيسي للبطولة.

وشهدت جميع نسخ البطولة، خلال العام الماضي، إقامة 116 نزالاً بمشاركة 232 مقاتلًا ومقاتلة من معظم الجنسيات العالمية.

وأشار فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن أجندة 2026 ستشهد مزيداً من التطوير على صعيد التنظيم، واختيار النزالات، وتوسيع قاعدة المشاركين، بما يعزّز من حضور البطولة عالمياً، مؤكداً أن محاربي الإمارات ستواصل دورها في دعم المواهب الصاعدة، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة رياضات الفنون القتالية.

وأكد أن انطلاق الحدث من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وما تمتلكه من عوامل نجاح كبيرة، يُعد كلمة السر في حجز البطولة مكانتها المميزة وسط المنصات في المنطقة العربية والعالم.

وقال: إن الإعلان عن تنظيم 10 نسخ جديدة من البطولة خلال عام 2026 يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققته البطولة خلال عام 2025، والذي شهد إقامة 10 نسخ ناجحة رسّخت مكانة محاربي الإمارات كإحدى أبرز البطولات الاحترافية في المنطقة والعالم.

وأوضح درويش أن النسخ العشر في العام الماضي شكّلت محطة مفصلية في مسيرة البطولة، سواء من حيث المستوى الفني العالي للنزالات، أو المشاركة الواسعة للمقاتلين من مختلف دول العالم، إضافة إلى الحضور الجماهيري والتفاعل الإعلامي الكبير، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بالبطولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف: «نسعى أن تكون محاربي الإمارات تطبيقاً واقعياً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالتنمية الرياضة المستدامة، فإن ما تحقق في 2025 لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة عمل تراكمي ورؤية واضحة تهدف إلى تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتوفير منصة احترافية تتيح للمقاتلين إبراز قدراتهم وصقل خبراتهم وفق أعلى المعايير العالمية».

وختم تصريحه بالتأكيد على أن النجاحات المتتالية تعكس الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة، والتزام اللجنة المنظمة وفريق العمل بتقديم نسخة تلو الأخرى بصورة أكثر احترافية، تلبّي تطلعات الجماهير، وتواكب التطور المتسارع لهذه الرياضة عالمياً.