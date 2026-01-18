الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب اليوفي: ارفعوا القبعة لكالياري!

مدرب اليوفي: ارفعوا القبعة لكالياري!
18 يناير 2026 14:42

 

روما (د ب أ)
أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، أن فريقه يتوجّب عليه «رفع القبعة» لكالياري، الذي هزم يوفنتوس بهدف دون رد، مساء أمس السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لكن سباليتي انتقد في الوقت نفسه لاعبيه لخروجهم عن أدوارهم المحددة خلال محاولات العودة المستميتة في المباراة.
وتُعد هذه النتيجة غير متوقعة تماماً للمدرب الذي لم يتلقَ سوى هزيمة واحدة في جميع المسابقات منذ توليه مسؤولية تدريب يوفنتوس، خاصة بعد فوزه في ست من آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي. ورغم استحواذ يوفنتوس على مجريات اللعب، لكنه أهدر العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن يسجّل لوكا ميزيتيلي هدف المباراة الوحيد لصالح كالياري.
وقال سباليتي لشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: «كالياري استحق الفوز لأنهم قاتلوا على كل كرة، لكن كان علينا أن نكون أكثر تصميما، فلا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب». وانتقد لوتشيانو سباليتي أداء البدلاء واللاعبين في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن إيدون زيجروفا وفرانشيسكو كونسيساو تراجعا كثيراً لطلب الكرة من خط الوسط بدلاً من البقاء في المناطق الهجومية المؤثرة، كما انتقد تقدم المدافعين بيير كالولو ولويد كيلي للأمام، مؤكداً أن دورهما الأساسي هو الدفاع.
وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء ليوفنتوس في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو، كما حرم القائم كينان يلدز من هدف محقق. وأهدر يوفنتوس فرصة كبيرة للدخول بقوة في الصراع على لقب الدوري الإيطالي، قبل مواجهة حامل اللقب نابولي الأسبوع المقبل، حيث أصبح الفريق الآن يتخلف بفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.
ولن يكون أمام يوفنتوس وقت طويل للتعافي، إذ ينتظره اختبار أوروبي صعب في دوري أبطال أوروبا في مواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة
اليونايتد أم يوفنتوس.. 4 أندية تتأهب لخطف جلاسنر
يوفنتوس لا يستسلم.. مفاوضات جديدة لحسم صفقة ماتيتا
اليوفي
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
دوري أبطال أوروبا
نابولي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©