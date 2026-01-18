مدرب اليوفي: ارفعوا القبعة لكالياري!

روما (د ب أ)

أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، أن فريقه يتوجّب عليه «رفع القبعة» لكالياري، الذي هزم يوفنتوس بهدف دون رد، مساء أمس السبت، في الدوري الإيطالي لكرة القدم. لكن سباليتي انتقد في الوقت نفسه لاعبيه لخروجهم عن أدوارهم المحددة خلال محاولات العودة المستميتة في المباراة.

وتُعد هذه النتيجة غير متوقعة تماماً للمدرب الذي لم يتلقَ سوى هزيمة واحدة في جميع المسابقات منذ توليه مسؤولية تدريب يوفنتوس، خاصة بعد فوزه في ست من آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي. ورغم استحواذ يوفنتوس على مجريات اللعب، لكنه أهدر العديد من الفرص للتسجيل، قبل أن يسجّل لوكا ميزيتيلي هدف المباراة الوحيد لصالح كالياري.

وقال سباليتي لشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا: «كالياري استحق الفوز لأنهم قاتلوا على كل كرة، لكن كان علينا أن نكون أكثر تصميما، فلا فائدة من البكاء على اللبن المسكوب». وانتقد لوتشيانو سباليتي أداء البدلاء واللاعبين في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن إيدون زيجروفا وفرانشيسكو كونسيساو تراجعا كثيراً لطلب الكرة من خط الوسط بدلاً من البقاء في المناطق الهجومية المؤثرة، كما انتقد تقدم المدافعين بيير كالولو ولويد كيلي للأمام، مؤكداً أن دورهما الأساسي هو الدفاع.

وشهدت المباراة إلغاء ركلة جزاء ليوفنتوس في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو، كما حرم القائم كينان يلدز من هدف محقق. وأهدر يوفنتوس فرصة كبيرة للدخول بقوة في الصراع على لقب الدوري الإيطالي، قبل مواجهة حامل اللقب نابولي الأسبوع المقبل، حيث أصبح الفريق الآن يتخلف بفارق عشر نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

ولن يكون أمام يوفنتوس وقت طويل للتعافي، إذ ينتظره اختبار أوروبي صعب في دوري أبطال أوروبا في مواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل.