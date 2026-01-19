«الإمارات لزوارق الفورمولا 4» تختتم الجولة الأولى ضمن «المهرجان البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبمشاركة تسعة زوارق، وسط أجواء تنافسية قوية امتدت على مدار يومين متتاليين على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وشهدت البطولة مستويات فنية مميزة عكست التطور المتنامي لرياضة الفورمولا 4 على الساحة المحلية، حيث أسفرت نتائج مجموع سباقات اليومين عن تتويج المتسابق عصمت عادل عصمت من فريق الفرعون الأسود بالمركز الأول، فيما حل ثانياً المتسابق سالم اليافعي من فريق الجامعة الأميركية، وجاء ثالثاً المتسابق عز الدين أحمد صالح من فريق الفرعون الأسود.

وفي ختام الجولة، جرى تتويج الفائزين بحضور سيف سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي وللرياضات الحديثة في النادي، وناصر الظاهري، مدير فعاليات الرياضات الحديثة في النادي.

وأكد ناصر الظاهري أن الجولة الأولى شكّلت انطلاقة قوية لموسم بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، مشيراً إلى أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، ووفرت منصة تنافسية مهمة لتطوير مهارات المتسابقين وصقل قدراتهم.

وقال الظاهري إن إقامة البطولة ضمن مهرجان أبوظبي البحري، ساهمت في تعزيز الحضور الجماهيري والتفاعل مع رياضات الزوارق السريعة.