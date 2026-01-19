الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

64 لاعباً في جولتي «كيو تور» الشرق الأوسط للسنوكر بدبي

64 لاعباً في جولتي «كيو تور» الشرق الأوسط للسنوكر بدبي
19 يناير 2026 12:40

دبي (وام)

ينظّم اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولات «كيو تور» Q Tour الشرق الأوسط للسنوكر، ضمن روزنامة الموسم الحالي، والتي تنطلق غداً في دبي، تأكيداً لمكانتها كإحدى أبرز الوجهات المعتمدة لاستضافة البطولات الاحترافية في المنطقة.
وتقام الجولة الثالثة خلال الفترة من 20 إلى 23 يناير الجاري، تليها الجولة الرابعة من 24 إلى 27 يناير الجاري، وذلك في أكاديمية اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو بدبي.
وأكد ماجد سلطان، الأمين العام لاتحاد ألعاب البلياردو، أن استضافة الإمارات لهاتين الجولتين في دبي تعكس استمرار حضورها القوي على خريطة السنوكر الاحترافي في الشرق الأوسط، وقدرتها على تنظيم واستضافة أبرز البطولات الدولية وفق أعلى المعايير.
وأوضح أن البطولة سجلت رقماً قياسياً جديداً من حيث المشاركة، بوجود 64 لاعباً يمثلون 15 دولة، يتقدمهم نخبة من أبطال العالم وآسيا وأفريقيا، إلى جانب لاعبي الإمارات، فضلاً عن مشاركة قياسية لمنتخب الإمارات للناشئين وأبطال فئة الناشئين من عدة دول، ما يعكس ارتفاع المستوى الفني واتساع قاعدة المشاركة.
وأشار إلى أن الفائز في كل جولة يتأهل مباشرة إلى التصفيات النهائية العالمية «كيو تور جلوبال 2026»، للمنافسة على بطاقات الانضمام إلى جولة المحترفين.

اتحاد البلياردو والسنوكر
دبي
