راشد الظاهري بطل الجولة الافتتاحية لـ «بطولة الفورمولا الإقليمية»



أبوظبي (وام)

حقق السائق الإماراتي راشد الظاهري فوزاً تاريخياً في الجولة الأولى من بطولة الفورمولا الإقليمية للشرق الأوسط، التي أُقيمت على حلبة ياس مارينا خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري، ليصبح أول سائق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُحرز فوزاً في منافسات الفورمولا الإقليمية.

شهدت الجولة الافتتاحية، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، مشاركة 32 سائقاً يمثلون 11 فريقاً، وتميّزت بالظهور التنافسي الأول لسيارة Tatuus T-326 الجديدة، المزودة بمحرك تويوتا سعة 1.6 لتر وإطارات بيريللي، بهيكل جديد وديناميكا هوائية متطورة وتحكّم محسّن.

وخلال التجارب الحرة التي سبقت السباقات، تأقلم الظاهري سريعاً مع السيارة الجديدة، وحقق ثاني أسرع زمن في التجارب المسائية يوم الجمعة.

وفي التجارب التأهيلية الأولى، أنهى السباق في المركز الثاني بفارق 0.001 ثانية عن المتصدر، قبل أن يحقق أول مركز انطلاق له في موسم 2026 خلال التجارب التأهيلية الثانية.

وفي السباق الأول عصر السبت، حافظ الظاهري على وتيرة تنافسية عالية وأنهى السباق في المركز الثاني.

أما السباق الثاني، الذي أقيم بنظام الانطلاق العكسي لأول 12 سائقاً من التجارب التأهيلية الأولى، فقد انطلق فيه من المركز الحادي عشر، وأنهى السباق خامساً، محققاً نقاطاً مهمة في ترتيب البطولة.

وجاءت ذروة الجولة في السباق الثالث، حيث انطلق الظاهري من المركز الأول، وتمكّن من العبور إلى خط النهاية في المركز الأول، رغم التوقفات داخل الحلبة، ليحتفل بالفوز مع فريقه الفرنسي(R-ace GP) وأفراد عائلته وجماهيره.

وقال الظاهري عقب السباق، إن فوزه على حلبة ياس، حيث بدأت مسيرته، وبين جماهيره وعائلته، يعني له كل شيء، مؤكداً أن العمل الجاد والاستعداد خلال فترة الشتاء وراء هذا الإنجاز.

ومن المقرر أن تعود البطولة ذاتها إلى حلبة ياس مارينا في جولتها الثانية خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2026، ثم تنتقل إلى حلبة دبي أوتودروم من 30 يناير إلى 1 فبراير 2026، قبل أن تُختتم منافسات الموسم على حلبة لوسيل الدولية في دولة قطر خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026.